Las escenas dramáticas de la nueva serie de HBO The Last of Us han dejado a muchos espectadores preguntándose: ¿podría ocurrirá un brote global de una devastadora enfermedad fúngica? ¿Podrían los hongos mutantes convertirnos en… zombis?

Como principal experto en enfermedades fúngicas de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), sé que las infecciones fúngicas nuevas y exóticas pueden amenazar la salud pública. No sería sorprendente que surgieran nuevas especies de hongos y causaran enfermedades humanas difíciles de tratar. Sin embargo, aunque el hongo Cordyceps que convierte a las personas en zombis en The Last of Us ofrece entretenimiento en la televisión, no hay que preocuparnos de que esto suceda en la vida real en algún momento dado.

¿Por qué Ophiocordyceps unilateralis, el hongo que inspiró The Last of Us, es tan dramáticamente aterrador?

Este hongo conocido por convertir “hormigas en zombis” solo infecta a ciertos tipos de hormigas y provoca comportamientos extraños, como un caminar “zombi”. Las hormigas infectadas buscan las ramas altas de las plantas para morir, al tiempo que permite que las esporas de hongos se propaguen a mayores distancias e infecten a las hormigas sanas que entren en contacto con ellas.

No hay posibilidad de que Ophiocordyceps unilateralis convierta a los humanos en zombis. Este tipo de comportamiento parasitario entre insectos y Cordyceps evolucionó durante millones de años y afecta a especies específicas. Funciona en insectos porque sus sistemas neurológicos primitivos son fácilmente manipulados por las señales químicas que el hongo libera. Los mamíferos tienen troncos encefálicos y cerebros complejos, por lo que un salto exitoso a otra especie probablemente llevaría millones de años de selección.

Los hongos son comunes en el medio ambiente. Las personas inhalan o entran en contacto con esporas de hongos todos los días sin enfermarse. Cualquiera puede contraer una infección por hongos. Cuando pensamos en las infecciones por hongos, lo que a menudo nos viene a la mente es el pie de atleta o tal vez hongos en las uñas de los pies. Pero también existen infecciones fúngicas que pueden invadir nuestros órganos y vasos sanguíneos y causar enfermedades graves o la muerte. Es más probable que estos hongos causen una infección en personas con sistemas inmunitarios debilitados y, por lo tanto, no pueden combatir las infecciones tan bien como las personas sanas.

La propagación de persona a persona de hongos que causan enfermedades es rara, pero puede ocurrir algunas veces. La probabilidad de que un hongo cause cambios de comportamiento neurológicos específicos como método de reproducción no tiene precedentes en ninguna especie de mamífero, pez, ave, reptil o anfibio. Aunque, hay varios grupos de hongos que lo hacen en los insectos.

Las infecciones fúngicas raras siempre son una posibilidad en las personas que están gravemente inmunodeprimidas, pero no hay infecciones registradas en humanos por especies de Ophiocordyceps. Debido a que este hongo no sobreviviría a la temperatura del cuerpo humano, es probable que la infección incluso en un huésped gravemente inmunocomprometido sea imposible. Ya puedes detener tus preparativos para un apocalipsis zombi provocado por un hongo.

Es cierto que algunas enfermedades fúngicas reales no se diagnostican y provocan enfermedades graves e incluso la muerte. Una mayor conciencia sobre las enfermedades fúngicas es una de las formas más importantes en que podemos mejorar el reconocimiento temprano y reducir los retrasos en el diagnóstico y el tratamiento. Una pista clave para saber cuándo una persona enferma puede tener una enfermedad fúngica es que está siendo tratada con medicamentos (por ejemplo, un antibiótico) para otro tipo de infección, pero no mejora.

Entonces, si bien es posible que no tengamos que preocuparnos de que las infecciones por hongos nos conviertan en zombis, es importante que todos nosotros “tengamos en cuenta los hongos” cuando los síntomas de la infección no mejoran con el tratamiento. Cuanto más rápido los médicos puedan diagnosticar la enfermedad correcta, más rápido se podrá brindar el tratamiento adecuado a las personas.