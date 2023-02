Al despertar el lunes, inmediatamente quedó claro que The Last of Us había emitido una joya que pasaría a la historia. La aclamación fue incesante, y muchos compartieron su aprecio por la última entrega de la adaptación de HBO del videojuego a través de las redes sociales y, en el caso de este escritor, en el metro. Se instó a los fans que aún no han visto el episodio a “prepararse”, y por una buena razón: “Long, Long Time” fue maravilloso y tremendamente conmovedor. Con un guion bellísimo y actuaciones impecables, fue digno de todo el bombo; solo me hubiera gustado no estar al tanto de la adulación de antemano.

*Cuidado que abajo hay spoilers*

Es extraño que una nueva serie de televisión se aparte de su formato tan pronto como en el episodio tres, pero eso es exactamente lo que hizo The Last of Us. Los espectadores que sintonizaron cuando el episodio salió en vivo, ya sea en los Estados Unidos el domingo por la noche o en el Reino Unido a primera hora del lunes por la mañana, quedaron sorprendidos por la historia central: una historia de amor de dos décadas entre dos hombres que se enamoran después de que el brote de Cordyceps destruyera la civilización.

Esta transición habría sido una sorpresa para aquellos que esperaban que la acción permaneciera con los personajes principales Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsay). En cambio, retrocede las páginas para desarrollar un capítulo anterior de un romance entre un par de almas solitarias: Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett); desde su primer encuentro tenso hasta sus respectivas muertes. Sin embargo, a aquellos que no pudieron ver el episodio de inmediato, se les arruinó ese detalle y se sentaron sabiendo que lo que estaban a punto de ver sería diferente de lo que de otro modo habrían esperado: en cualquier otra serie postapocalíptica, la agresividad de Bill podría haberlo llevado en otra dirección, e incluso podría haber provocado el asesinato prematuro de Frank antes de que su amor pudiera desarrollarse.

Los espectadores también se dieron cuenta, demasiado pronto, de que la entrega de 75 minutos de duración, dirigida por Peter Hoar, ha sido calificada como una de las mejores en la historia de la televisión.

Pero todo esto podría haber afectado la capacidad de algunas personas para considerarlo tan brillante, lo cual no es una crítica a su calidad. “Long, Long Time”, titulado así debido a la canción de Linda Ronstadt del mismo nombre que aparece en el episodio (sin duda disparando las reproducciones en Spotify hasta el cielo), fue otra clase magistral del guionista y cocreador Craig Mazin. Una vez más, demostró que los críticos se equivocan al ignorar a alguien por sus créditos anteriores: antes de convertirse en uno de los productores ejecutivos más aclamados de la televisión con éxitos como Chernobyl, escribió dos películas de Scary Movie y la trilogía de The Hangover.

Dicho esto, no hay forma de ignorar el hecho de que ver un episodio de televisión, a sabiendas de que lo que se está a punto de ver ha sido tan aclamado, puede opacar el brillo del asunto. Es inherente en la era de las redes sociales, cuando la discusión es difícil de evitar desde el segundo en que sale una nueva película o episodio de televisión. Es maravilloso ver que proclaman la obra, pero ¿realmente es mucho pedir unos días de discreción?

Lo más sorprendente del episodio, al menos para los que no son jugadores del videojuego, no fueron los eventos, sino su ubicación en la serie. Es una decisión audaz apartarse de la trama principal tan pronto cuando intenta mantener el interés de los espectadores que aún podrían decidir si mirar o no. Definitivamente valió la pena. Pero descubrir de manera orgánica esa revelación por uno mismo es una parte clave de la experiencia. Como un hombre sabio (Alex Turner) cantó una vez: “La expectativa tiende a prepararte para la decepción”. Tiene razón.

Cuando salió Lost, yo tenía 13 años y apenas usaba Internet. Ver cada episodio fue como adentrarse en lo desconocido: algunos podrían no haber sido tan buenos como otros, pero, cuando llegaron los grandes momentos, fue lo inesperado lo que ayudó a que la serie fuera mi favorita. Esta semana en particular, anhelo el momento en que esta era la norma. Dudo que volvamos a tener la misma experiencia con una serie.

Es la definición misma de un problema del primer mundo, pero creo que todos deberíamos pensarlo dos veces antes de advertir a alguien que el próximo episodio de una serie es “especial”. A la mayoría de la gente le encantó el tercer episodio de The Last of Us; solo creo que no era necesario el aviso.