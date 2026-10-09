Kit Harington se pronuncia tras sustituir a actor de ‘X-Men’ en la nueva serie de televisión de ‘Harry Potter’

Kit Harington cree que la próxima serie de televisión de Harry Potter le hace “más justicia” a los libros originales.

En agosto se reveló que la estrella de Juego de tronos (39) había sido elegido para interpretar a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la venidera serie.

La decisión se produjo tras el anuncio previo de que el actor de X-Men, Nicholas Hoult (36), asumiría el papel, que fue interpretado notoriamente por el británico Kenneth Branagh en las películas originales.

Harington expresó su alegría por unirse al elenco durante el estreno de la adaptación televisiva de Historia de dos ciudades de Charles Dickens, que protagoniza.

“Estoy muy emocionado”, dijo, y continuó: “He empezado a rodar la temporada. Es una saga de libros que me encanta y creo que mi personaje es uno de los mejores papeles de invitado que existen”.

open image in gallery Kit Harington (izquierda) sustituyó al actor de X-Men Nicholas Hoult (derecha) debido a “un pequeño cambio por motivos de agenda” ( Getty )

Añadió: “Lo daré todo esta temporada y voy a pasarlo genial”.

“Después de haber visto los decorados y lo que están haciendo, creo que le están haciendo más que justicia. Es extraordinario el nivel de artesanía que se aprecia en las construcciones de ese programa, y en una era de tecnología, inteligencia artificial y demás, lo están fabricando todo”, explicó.

En agosto se anunció inicialmente que Hoult protagonizaría la adaptación de HBO de las novelas de fantasía infantil de J. K. Rowling, en el papel del profesor de Hogwarts.

Sin embargo, unas semanas después, en una publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram de Harry Potter, se anunció que Harington asumiría el cargo debido a “un pequeño cambio por motivos de agenda”.

open image in gallery Kit Harington afirmó que estaba encantado de haberse incorporado a la serie de ‘Harry Potter’ ( Getty )

La publicación incluía una foto del actor británico con el siguiente pie de foto: “Antes de comenzar el segundo año en Hogwarts, ha habido un pequeño cambio por motivos de agenda. Kit Harington asumirá el papel de Gilderoy Lockhart”.

La serie pretende ser una adaptación fiel de las novelas de Rowling, al tiempo que ofrece una visión más amplia del mundo de los magos, más allá de lo que se muestra en la exitosa franquicia cinematográfica, que se emitió desde 2001 hasta 2011.

Los tres personajes principales son los jóvenes magos Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, interpretados por Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton.

El reparto incluye a Paapa Essiedu como el profesor Severus Snape y al actor estadounidense John Lithgow como el sabio y poderoso director de Hogwarts, el profesor Albus Dumbledore.

La primera temporada de la serie de HBO se estrenará esta Navidad y está basada en la primera novela de Rowling, Harry Potter y la piedra filosofal.

Traducción de Sara Pignatiello