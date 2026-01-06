Chevy Chase recibe críticas por llamar “poco inteligente” a la directora de su documental

Chevy Chase generó una oleada de críticas en redes sociales luego de que se viralizara un fragmento de un nuevo documental sobre su vida, en el que le dice a la directora que “no es lo suficientemente inteligente” para entenderlo.

El actor y comediante de 82 años, conocido por ser parte del elenco original de Saturday Night Live en 1975, protagoniza el documental de CNN I’m Chevy Chase and You’re Not, dirigido por Marina Zenovich.

El incidente ocurre en los primeros minutos del filme. Zenovich le dice: “Solo intento entenderte”, a lo que Chase responde de forma tajante: “Ya lo sé, pero no va a ser fácil para ti”.

Cuando la directora le pregunta por qué no, él replica: “No eres lo suficientemente inteligente”.

Chevy Chase es criticado por decirle a la directora de su documental que “no es lo suficientemente inteligente” para entenderlo ( Getty )

Ante la reacción de sorpresa de Zenovich, Chase parece suavizar el tono y añade: “Bueno, tú preguntaste. Sé que no vas a poner eso al aire, y espero que no lo hagas”.

Más adelante, el protagonista de National Lampoon’s Vacation intenta explicar su actitud: “Soy complejo, soy profundo y puedo resultar herido con facilidad. Además, reacciono de manera espontánea ante las personas que quieren descifrarme, por así decirlo. Como alguien que levanta una barrera, no voy a permitir que nadie me entienda del todo”.

El clip rápidamente circuló en redes sociales y causó sorpresa, indignación y burlas. Un usuario en X comentó: “Lo siento, pero qué viejo insoportable”.

Otro añadió: “Tal vez solo sea yo, pero ya basta de la cobertura sobre Chevy Chase. Fue gracioso un año en SNL e hizo algunas películas entretenidas… hace cuarenta años. Ya es suficiente. No es tan interesante”.

Sin embargo, algunos usuarios salieron en defensa del actor. Uno escribió: “Odiar a Chevy Chase es una prueba de coeficiente intelectual. Si lo odias, repruebas. No puedes mantener un trabajo con responsabilidades reales. No puedes mantener un trabajo con responsabilidades reales. Si reconoces que es gracioso y que sus fallas personales no son asunto tuyo —porque no tienes 12 años ni necesitas relacionarte personalmente con celebridades—, apruebas”.

Zenovich, por su parte, abordó el polémico intercambio en una entrevista con Variety. “Nunca había hecho una entrevista en la que alguien fuera tan grosero conmigo”, confesó.

No obstante, agregó que el momento le resultó útil como cineasta: “Antes de esa primera entrevista estaba muy preocupada por cómo decirle algo como: ‘Todo el mundo cree que eres un imbécil’. Pensé que, si lo hacía, me echaría de su casa. Así que, en el momento en que me dijo eso, encontré una forma de entrar”.

En otro momento del documental, Chase revela que se sintió “herido” por haber sido excluido del segmento con diálogo durante las celebraciones del 50.º aniversario de Saturday Night Live.

Traducción de Leticia Zampedri