Directores de ‘Black Mirror’ y ‘Loki’ revelan por qué rechazaron trabajar en la serie de Harry Potter de HBO

La directora de Black Mirror, Ally Pankiw, reveló que hay una serie en la que no tiene intención de trabajar: la controvertida adaptación televisiva de Harry Potter de HBO Max.

Pankiw, quien dirigió un episodio de la serie distópica de Charlie Brooker en 2023, compartió en Instagram una captura de una aparente conversación con su representante, en la que rechazó de forma tajante participar en el proyecto. “Así de fácil es decir que no a financiar la transfobia”, escribió la directora. J. K. Rowling declinó hacer comentarios.

La directora hacía referencia a las posturas públicas de Rowling, quien participa como productora ejecutiva de la nueva serie de Harry Potter. En los últimos años, la autora recibió numerosas críticas por sus declaraciones sobre sexo y género, y varias personas, incluidas estrellas de las películas de Harry Potter, la acusaron de transfobia, algo que Rowling niega.

open image in gallery Arabella Stanton, Dominic McLaughlin y Alastair Stout protagonizan la nueva serie de Harry Potter de HBO ( HBO )

En la imagen compartida por Pankiw, una persona que sería su representante le preguntó: “Creo que sé cuál será la respuesta, pero siento que tengo que preguntar. ¿Harry Potter? ¿Un no rotundo?”.

Pankiw respondió con un rotundo “¡Claro que no! Jajaja… (pero gracias por preguntar)”, a lo que su representante señaló que ya lo suponía y que compartía su postura. La directora publicó la captura con el mensaje “¡Tú también puedes hacerlo!” y elogió a Kate Herron, directora de Loki, quien también rechazó en dos ocasiones trabajar en la serie.

Herron respondió a la publicación: “Me lo preguntaron dos veces y tuve que explicar que mi respuesta nunca va a cambiar: es no”.

Rowling hizo pública su postura sobre las mujeres trans en diciembre de 2019, cuando expresó su apoyo a la investigadora Maya Forstater, quien perdió su empleo en un centro de estudios tras publicar mensajes en los que cuestionaba los planes del gobierno para permitir la autoidentificación de género.

Más tarde, la escritora criticó el uso de la expresión “personas que menstrúan” para incluir a personas trans y no binarias, cuestionó la idea de que el sexo biológico no sea real y afirmó que jóvenes con problemas de salud mental estaban siendo orientados hacia tratamientos hormonales y cirugías.

Después de ser calificada como TERF —sigla en inglés de “feminista radical transexcluyente”, una etiqueta que Rowling rechaza—, publicó un ensayo titulado “TERF Wars”, en el que expuso cinco razones por las que, según ella, existe motivo para preocuparse por el activismo trans actual.

Sus declaraciones generaron rechazo entre parte de los seguidores de Harry Potter. Algunos incluso cubrieron sus tatuajes relacionados con Hogwarts, mientras que otros pidieron boicotear la nueva serie, cuyo estreno está previsto para diciembre.

Los actores que aceptaron participar en la producción también enfrentaron cuestionamientos y varios marcaron distancia de las opiniones de Rowling. Paapa Essiedu, quien interpreta al profesor Severus Snape, firmó el año pasado una carta abierta en apoyo de los derechos de las personas trans en el Reino Unido.

open image in gallery J. K. Rowling, autora de la saga ‘Harry Potter’ ( PA )

Más recientemente, Bel Powley, quien interpretará a Petunia Dursley, la tía muggle de Harry, también marcó distancia de las opiniones de Rowling.

“Estoy en total desacuerdo con las posturas de J. K. Rowling sobre el género. Creo que la comunidad trans merece seguridad, dignidad, respeto y plena aceptación”, afirmó en una entrevista.

Sin embargo, Powley destacó su vínculo con la saga: “Amo Harry Potter. Crecí con los libros. Formo parte de aquella primera generación de lectores y, además, me encanta la magia y todo lo misterioso”.

El reparto de la nueva serie también incluye a John Lithgow, Katherine Parkinson y Nick Frost, además de Nicholas Hoult, cuya incorporación fue anunciada hace poco.

Traducción de Leticia Zampedri