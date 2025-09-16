La esperada tercera temporada de Euphoria regresará en la primavera de 2026, según ha anunciado Casey Bloys, ejecutivo de HBO.

Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, ha revelado en una nueva entrevista que el desenfrenado drama adolescente aún no tiene fecha exacta de estreno, pero que puede esperarse para los meses de primavera.

En declaraciones a Variety, Bloys dijo: “Será en primavera, pero aún no tenemos fecha confirmada”.

Es la última novedad en lo que ha sido una época turbulenta para el programa ganador de un Emmy, después de que la tercera temporada sufriera importantes retrasos y rumores de cancelación.

Las huelgas de guionistas y actores de Hollywood en 2023 contribuyeron a los retrasos, mientras que los conflictos de calendario entre los actores principales provocaron más trastornos. Surgieron más complicaciones tras la muerte del actor Angus Cloud, que interpretaba al traficante de drogas Fez.

Bloys dijo a principios de este año que la trama había sido objeto de considerables modificaciones, ya que el showrunner Sam Levinson quería situar la nueva temporada en el futuro y hacer cambios significativos en el guion. Se espera que la serie regrese tras un importante salto temporal.

La producción comenzó finalmente en enero de este año, con nuevas estrellas invitadas como la artista pop ganadora de un Grammy Rosalía y el ganador del Super Bowl de 2014 Marshawn Lynch.

open image in gallery Zendaya como Rue en 'Euphoria' de HBO ( HBO )

Se espera que regrese gran parte del reparto original, como Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alex Demi y Maude Apatow. Colman Domingo, estrella invitada que interpretó al padrino de Narcóticos Anónimos de Rue (Zendaya), también regresará para la nueva entrega.

Ambientada en el pueblo ficticio de East Highland (California, EE. UU.), Euphoria se estrenó en 2019 con el beneplácito de la crítica y reacciones negativas por sus temas subidos de tono.

Las dos primeras temporadas de Euphoria siguen a la adolescente Rue Bennett (Zendaya) en su periplo por la escuela secundaria, mientras se enfrenta a su adicción a las drogas y a sus recaídas. Sus compañeros de clase Jules Vaughn (Hunter Schafer), Cassie Howard (Sydney Sweeney), Lexi Howard (Maude Apatow), Nate Jacobs (Jacob Elordi) y Maddie Perez (Alexa Demie) se enfrentan a sus propios problemas, desde rupturas hasta abuso de sustancias y problemas de salud mental.

Nika King, que interpretaba a Leslie, la madre de Rue; Austin Abrams, que interpretaba a Ethan, un estudiante de secundaria; y Algee Smith, que interpretaba a McKay, el exnovio de Cassie (Sweeney), son algunos de los nombres que faltan en la lista de miembros del reparto.

Storm Reid, que interpretaba a Gia, la hermana menor de Rue, tampoco figuraba en la lista. Anteriormente había revelado que no volvería a la serie.

En 2022, Barbie Ferreira, que interpretaba a Kat Hernández, anunció que no volvería a la serie. En aquel momento, circularon rumores de que había abandonado el plató durante una disputa con Levinson, quien se ha enfrentado a la polémica por lo que algunos consideran una glamourización del abuso de drogas entre adolescentes y un uso gratuito de la desnudez.

open image in gallery Barbie Ferreira como Kat Hernandez en 'Euphoria' ( HBO )

Ferreira declaró a The Independent en junio que había tenido una “experiencia muy diferente” entre las temporadas uno y dos de la serie, después de que en esta última tuviera muchas menos escenas.

Ferreira aseguró que aún desconocía cómo se explicaría la ausencia de Kat en la nueva serie: “Pienso en eso todo el tiempo. Kat podría irse de muchas maneras. Tengo curiosidad por ver dónde acaba, si es que la mencionan. Esperemos que sea algo bueno. Estaré mirando con todos los demás”.

Traducción de Sara Pignatiello