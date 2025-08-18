Años después del final de la serie de telerrealidad de adelgazamiento The Biggest Loser, han empezado a salir a la luz secretos sobre el programa, incluida la cualificación de los entrenadores.

El reality de la cadena estadounidense NBC se emitió de 2004 a 2016 y seguía a personas obesas que intentaban perder peso lo más rápido posible utilizando solo dieta y ejercicio, con la ayuda de entrenadores famosos, como Jillian Michaels y Bob Harper. La persona que perdiera más peso se llevaba a casa un premio en metálico de 250.000 dólares. El programa fue un éxito e inspiró a muchos a emprender sus propios procesos de pérdida de peso.

En un nuevo documental de Netflix, Cuerpos de TV: La realidad de 'The Biggest Loser', se presentan tres episodios en los que se entrevista a antiguos concursantes, entrenadores y productores del reality show, que hablan de lo que ocurre entre bastidores y de cómo se hizo realidad el programa. El documental se estrenará el viernes.

“Había oído hablar por primera vez del rodaje de The Biggest Loser, un programa en el que solo se trabaja con dieta y ejercicio, y pensé: 'Oh, bueno, eso es interesante'”, relató Harper sobre su participación en el programa.

A pesar de que el entrenador está ahora muy vinculado al programa y a la pérdida de peso, “nunca había trabajado con personas obesas”.

“Trabajaba con gente muy en forma que intentaba ser talla cero o tener un abdomen definido”, dijo, y continuó: “[The Biggest Loser] fue un gran golpe de realidad para mí”.

Durante el tiempo que Harper estuvo en la serie de telerrealidad, se le vio gritar agresivamente a los concursantes mientras se ejercitaban en el gimnasio, a la vez que intentaba ser su pseudoterapeuta, a pesar de su falta de cualificación para tratar problemas de salud mental.

“En lo que se refiere a The Biggest Loser, siempre hay que recordar que intentábamos hacer un programa entretenido que se emitiera en horario de máxima audiencia”, dijo Harper, y prosiguió: “¿Qué es más importante para perder peso? Todos sabemos que es la dieta. Pero eso produce televisión aburrida”.

Añadió: “¿Sabes qué no es televisión aburrida? Vernos en un gimnasio gritándole a los concursantes; eso es 'buena televisión'”.

Además del riguroso régimen de entrenamiento, que implicaba estar en el gimnasio y hacer ejercicio entre cinco y ocho horas al día, los entrenadores también se encargaban de crear planes de comidas para el concursante, que a veces iban en contra de los consejos médicos.

“El doctor Robert Huizenga nos advirtió: 'Puede que les digan cuántas calorías hay que comer, pero yo les voy a decir qué es lo correcto, lo saludable'”, recordaba en el documental el ganador de la octava temporada, Danny Cahill.

Según Huizenga, a pesar de que regularmente se les decía que debían comer entre 1.200 y 2.000 calorías al día, los concursantes confiaban más en lo que les decían sus entrenadores, que era comer unas 800 calorías.

“Muchos profesionales de la medicina tienen complejo de Dios”, afirmó Harper, y agregó: “Pero nadie iba a decirnos lo que teníamos que hacer en cuanto a dieta y ejercicio. Eran nuestros planes de comidas y nuestro programa de ejercicios”.

Cuerpos de TV: La realidad de 'The Biggest Loser' estará disponible en Netflix a partir del 15 de agosto.

Traducción de Sara Pignatiello