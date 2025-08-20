Jillian Michaels lanza duras críticas a Bob Harper y a la serie de Netflix sobre ‘The Biggest Loser’: “Es mentira”

Jillian Michaels rompió el silencio sobre Cuerpos de TV: La realidad de ‘The Biggest Loser’, la serie documental de Netflix, y negó las acusaciones que presenta. También se reportó que evalúa iniciar acciones legales.

Michaels, de 51 años, fue, junto a Bob Harper, de 60, una de las entrenadoras del reality show de NBC, que se transmitió entre 2004 y 2016. El programa mostraba a personas con obesidad que intentaban perder peso lo más rápido posible, únicamente mediante dieta y ejercicio, con un premio de 250 mil dólares como incentivo.

Michaels se destacó por su actitud estricta durante los entrenamientos, un aspecto que la serie cuestiona a través de entrevistas con exparticipantes. Mientras Harper sí participó en la serie, Michaels optó por no aparecer.

En el documental se retoma la controversia de 2013, cuando los productores acusaron a Jillian Michaels de haber violado las reglas al entregar pastillas de cafeína a su equipo sin autorización médica.

En otra parte del programa, Bob Harper afirma frente a las cámaras que Michaels nunca se puso en contacto con él después del infarto casi mortal que sufrió en 2017.

A través de Instagram, Michaels afirmó que la cafeína "nunca estuvo prohibida" en el programa ( Getty Images Uber, X and The Free Press host Inauguration Eve )

El martes, Jillian Michaels recurrió a Instagram para compartir supuestas cadenas de correos y mensajes de texto entre ella, los productores de The Biggest Loser y Bob Harper.

“Este es uno de muchos correos que demuestran lo siguiente: el Dr. Huizenga aprobó el uso de pastillas de cafeína en varias temporadas de The Biggest Loser; Bob Harper no solo estaba al tanto, sino que él mismo sugirió usar los quemadores de grasa ‘Stackers’. Yo preferí utilizar mi propia marca, ya que era más limpia y no contenía más de 200 mg de cafeína, el equivalente a una taza de café fuerte. La cafeína NUNCA estuvo prohibida en The Biggest Loser”.

“Es una locura cómo algunas personas siguen mintiendo como si estuviéramos en 1985, antes de que existieran los mensajes de texto y los correos electrónicos”, agregó.

Michaels cerró su publicación con el siguiente mensaje: “Y la última imagen es mi penúltimo mensaje de texto a Bob Harper. Saquen sus propias conclusiones”.

En el mensaje, se muestra el supuesto texto que Jillian Michaels envió a Bob Harper, con fecha del 15 de junio de 2014.

“De verdad me parece una mier** que ni siquiera respondas mis mensajes. Este tipo de cosas siempre me decepciona mucho de nuestra relación”, habría escrito Michaels a Harper.

Bob Harper en 'Cuerpos de TV: La realidad de The Biggest Loser' ( Cr. Courtesy of Netflix © 2025 )

En una entrevista reciente con The Guardian, Bob Harper reconoció que su relación con Jillian Michaels no era cercana: “No éramos mejores amigos, pero fuimos compañeros en un programa de televisión durante mucho tiempo”, dijo.

También afirmó que el silencio de Michaels tras su infarto “dijo mucho” y añadió: “No esperaría que Jillian hiciera algo distinto a lo que ella quiere hacer”.

En otra publicación, Michaels respondió a una acusación del documental, que la muestra supuestamente diciéndole a una concursante durante la final de temporada: “Vas a hacerme millonaria”.

“Quiero afirmar de forma categórica que eso es mentira”, escribió en Instagram. “Ese momento fue grabado por las cámaras, y tanto la concursante como yo llevábamos micrófonos. Si se hubiera dicho algo así, habría quedado registrado en el audio”.

Según reportó TMZ, Michaels habría contactado al abogado Bryan Freedman —quien actualmente representa a Justin Baldoni en su disputa legal con Blake Lively—. El medio señala que la entrenadora considera emprender acciones legales contra Netflix, la productora de la serie, Bob Harper, y el asesor médico del programa, el Dr. Robert Huizenga.

The Independent se ha puesto en contacto con Michaels, Harper y Netflix en busca de comentarios.

Cuerpos de TV: La realidad de ‘The Biggest Loser’ estará disponible en Netflix a partir del 15 de agosto.

Traducción de Leticia Zampedri