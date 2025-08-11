El hermano de Amy Bradley, la mujer desaparecida en la que se centra un exitoso documental de Netflix, respalda la docuserie, pero afirma que desearía que fuera más larga.

La docuserie de tres partes, La desaparición de Amy Bradley, explora el caso de una mujer de 23 años que desapareció a bordo de un crucero en marzo de 1998.

Amy, que estaba de vacaciones con su familia, fue vista por última vez en el balcón de la habitación tras una noche de baile en la discoteca del barco, pero cuando su padre fue a su camarote a la mañana siguiente, había desaparecido sin dejar rastro.

El nuevo documental incluye entrevistas con la familia Bradley y con testigos presenciales que también viajaban en el barco rumbo a Curazao, y explora los acontecimientos que llevaron a su desaparición.

Días después del estreno de la serie —el título más visto de Netflix del momento—, los espectadores han compartido su reacción, y la han descrito como “desgarradora” y “alucinante”.

El hermano de Amy, Brad, compartió su veredicto sobre la serie después de que le preguntaran si su familia la respalda, pero tenía una queja sobre el proyecto.

open image in gallery ‘La desaparición de Amy Bradley’, en Netflix ( Netflix )

“Sí, la respaldamos, pero no es un relato completo y omite bastante información”, escribió en X/Twitter.

“Habrían hecho falta 10 temporadas para contarlo todo, pero pensamos que los productores hicieron un trabajo impresionante en general y estamos contentos con la recepción hasta ahora”.

En una publicación posterior, escribió: “Durante 27 años, mi familia ha buscado a Amy. No nos detendremos”.

“La docuserie de Netflix La desaparición de Amy Bradley arroja luz sobre su historia, y necesitamos tu ayuda para seguir pistas y encontrar respuestas”.

open image in gallery Brad Bradley en la serie de Netflix ‘La desaparición de Amy Bradley’ ( Netflix )

Compartió una campaña de Gofundme para “recaudar fondos para seguir pistas creíbles, consultar con expertos, obtener apoyo legal si es necesario y viajar donde sea necesario para descubrir la verdad” detrás del paradero de Amy.

Brad recientemente brindó detalles sobre la última vez que vio a Amy. En declaraciones a 12 On Your Side de WWBT, contó que después de su noche de fiesta, Amy se sentía mareada y decidió dormir en el balcón.

“Me dijo: ‘Voy a quedarme aquí fuera en la tumbona; hay bastante aire fresco y viento. No quiero estar en una habitación cerrada ahora mismo’. Entonces, le dije que la quería”.

Brad reveló que su hermana debió de volver a la habitación en algún momento, ya que “una camisa que llevaba puesta estaba tirada en una de las sillas”.

La desaparición de Amy Bradley ya está disponible en Netflix.

Traducción de Martina Telo