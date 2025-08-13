Estrella de Disney Channel se sincera sobre la presión que sentía bajo el “poder” de Demi Lovato

La ex estrella de Disney Channel Alyson Stoner hizo una sincera confesión sobre su trabajo con Demi Lovato en sus nuevas memorias, Semi-Well-Adjust Despite Literally Everything.

Le cantante e intérprete (32) trabajó con Lovato en las dos películas Camp Rock de Disney Channel (estrenadas en 2008 y 2010). Stoner confesó que durante ese tiempo en el foco de atención se había enfrentado a duras críticas por parte de los fans de la cantante de 'Heart Attack'.

“Durante varios años, me sentí sofocade bajo el peso del poder de Demi y aterrorizade por su equipo de relaciones públicas”, escribe en sus memorias Stoner, que se identifica como persona no binaria y utiliza el pronombre elle, según E! News. Añade que “los comentarios extremos de [los fans de Lovato] y la forma en que los medios de comunicación dieron vida propia a una identidad inventada” también tuvieron un gran impacto en elle.

Stoner dijo que el elenco de Camp Rock fue testigo de la experiencia de su coprotagonista con el abuso de sustancias, del que Lovato ha hablado abiertamente, y de su comportamiento a causa de ello.

“Su estado de ánimo oscilaba de forma impredecible entre la euforia, la furia y el abatimiento”, continúa Stoner, y agrega: “La dureza en sus ojos y la mordacidad al hablar que antes usaba para imitar en broma a Regina George de Mean Girls se cimentaron como rasgos fijos”.

Alyson Stoner afirma que el humor de Demi Lovato era “impredecible” cuando rodaban 'Camp Rock 2' ( Getty )

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Lovato en busca de comentarios.

La también estrella de Phineas & Ferb dijo que cuando el elenco de Camp Rock se unió a los Jonas Brothers en su gira en 2010, se prepararon para que Lovato se comportara de cierta manera.

“Para sobrevivir a la gira, todo el equipo se sometió, y aceptábamos que en cualquier momento podíamos ser blancos abiertos para que ella exteriorizara su dolor”, contó, y prosiguió: “A los dieciséis años, verme obligade a someterme a sus juegos de poder era confuso. Ella arremetía verbalmente detrás del telón, y luego subíamos al escenario para una prueba de sonido, conocer al equipo y besar públicamente su corona”.

Stoner también afirmó que no solo había recibido amenazas de muerte en línea de la base de fans de Lovato, sino que “los medios de comunicación se centraron [en Lovato] como tema principal en [sus] entrevistas”.

“Y yo respondía a cada pregunta con una sonrisa mientras me sentía mal por ocultar secretos”, escribió, y continuó: “Me sentía tan patétique por luchar por seguir adelante, sobre todo cuando sabía que yo ya no era ni siquiera un pensamiento pasajero en su mente”.

Dijo que después de 14 años de no hablar con Lovato, habían aparecido juntes en su documental de 2024 Child Star, donde les dos intérpretes discutieron los desafíos de ser un actor o actriz infantil.

“Demi se disculpó, y no me di cuenta de que mi yo adolescente había estado anhelando oírle pedir perdón desde aquel tumultuoso momento”, escribió sobre la conversación en el documental. Añadió: “Tuve la oportunidad de comprender mejor y empatizar con sus atroces experiencias”.

En Child Star, Stoner relató que los miembros del elenco se habían sentido distanciados de Lovato durante el rodaje de la segunda película de Camp Rock.

“Recuerdo que me costaba mucho acceder a ti”, explicó a Lovato, y prosiguió: “Como si hubiéramos perdido ese hilo de confianza, esa cercanía. Tampoco parecías dispuesta a que alguien se conectara contigo en ese momento. Así que los últimos años en que trabajamos juntes fueron todo un reto”.

Lovato reconoció que ese había sido un momento difícil en su carrera y luego se disculpó por su comportamiento.

“Sé que les dos estábamos pasando por dificultades, pero eso no era una excusa para tratar mal a nadie, así que quiero disculparme sinceramente por cualquier estrés que te pudiera haber causado, por obligarte a ir con cuidado siempre, y por herir tus sentimientos”, dijo a Stoner.

Traducción de Sara Pignatiello