Alex Honnold revela qué fue “lo más aterrador” de su histórica escalada del rascacielos Taipei 101

Alex Honnold ha completado con éxito su histórica ascensión al rascacielos Taipei 101, y ahora lo cuenta.

El escalador estadounidense (40) hizo historia el sábado al convertirse en la primera persona en escalar sin cuerdas el rascacielos de 508 m, situado en la capital de Taiwán. La retransmisión en directo por Netflix de la hazaña de Honnold, Skyscraper Live, fue vista por millones de personas en todo el mundo.

En declaraciones a Variety tras su temerario ascenso, Honnold reveló que “lo más aterrador” de su viaje a la cima fue escalar los adornos metálicos en forma de dragón de las esquinas del edificio.

“Son muy divertidos, son geniales. Es una secuencia increíble, una posición emocionante”, afirmó, y continuó: “Pero cada vez que me montaba en el dragón, me decía: 'Esto es una locura'. Estás como sobre el abismo. Es extraordinario”.

Cuando el entrevistador sugirió que podría haber escalado alrededor de los dragones, Honnold respondió: “Puedes encajarte detrás del dragón y retorcerte por su espalda. Pero en realidad no es tan fácil como parece”.

open image in gallery El escalador estadounidense Alex Honnold escaló en solitario el rascacielos Taipei 101 en Taipei, Taiwán, el domingo ( Netflix )

open image in gallery Honnold escaló el rascacielos en una hora y 31 minutos ( AFP/Getty )

“Porque el interior del dragón es en realidad como una hoja lisa de metal. Así que, sí, puedes escalarlo, pero parece muy poco digno. Es agotador para todo el cuerpo, y no es mucho más fácil”, agregó, y prosiguió: “Así que, en realidad, [pasar sobre] el dragón es la mejor manera. Quienes escalan con cuerda seguro siempre se suben al dragón, porque es más divertido, produce más alegría. Solo da un poco más de miedo porque la posición está muy expuesta”.

Construido en 2004, el Taipei 101 está formado en su mayor parte por muros cortina de cristal, con balcones cerca de la cima que se estrechan hasta un pico puntiagudo. En su día, fue considerado el rascacielos más alto del mundo antes de que el Burj Khalifa de Dubai se hiciera con el título en 2010. El Taipei 101 es ahora el undécimo edificio más alto del mundo.

Estaba previsto que el evento de Honnold se retransmitiera en directo el viernes por la noche, pero se retrasó 24 horas debido a la lluvia. Aunque las condiciones en Taipei fueron lo suficientemente secas como para que pudiera completar el reto al día siguiente, aún tuvo que hacer frente a un viento considerable durante la última etapa de su ascenso.

“La parte superior del edificio corta el viento y, casualmente, la dirección del viento coincidía con la esquina por la que yo estaba subiendo. Otros aspectos del edificio habrían estado más protegidos [con menos viento]”, explicó, y siguió: “Pero luego, cuando subía la propia curva, iba recibiendo ráfagas. Me asusté. Y luego lo mismo al pisar los dragones. Cuando estaba en la cara izquierda del dragón, me resguardaba del viento. Pero si ponía la mano alrededor del dragón, sentía la fuerza del viento. Definitivamente sentí el viento”.

Honnold completó su travesía en 91 minutos. Al llegar a la cima, exclamó: “Increíble. ¡Estoy muy emocionado!”, antes de hacerse una selfie.

Traducción de Sara Pignatiello