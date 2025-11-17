Pierce Brosnan insinúa un futuro papel en James Bond: “Va a ser emocionante ver qué pasa”

Pierce Brosnan sugirió que estaría dispuesto a regresar a la franquicia cinematográfica de James Bond, aunque no como el agente secreto en activo.

El actor irlandés de 72 años, que interpretó a 007 en cuatro películas entre 1995 y 2002, insinuó que podría “considerar” la idea de aparecer como un agente retirado dentro del universo icónico.

En declaraciones a GQ británica, Brosnan aclaró su postura sobre volver a interpretar el papel protagonista.

“Por supuesto, la gente pregunta por Bond —'¿lo harías tú?', y lo que sea—, pero eso es cosa de otro. Pero las posibilidades de trabajar dentro de esa película, entretenida... Así que va a ser emocionante ver qué pasa. Creo que todo cambia, todo se desmorona, así que te sientas y lo disfrutas”, declaró.

Cuando se le preguntó directamente sobre interpretar a un agente retirado, añadió: “A veces te entretienes y a veces sigues adelante”.

Más allá del mundo del espionaje, el actor reveló su ambición de crear una segunda película de la serie El club del crimen de los jueves, basada en los populares libros del presentador de televisión Richard Osman. También está rodando la segunda temporada de la serie policíaca de Paramount+ MobLand.

Pierce Brosnan como James Bond en Otro día para morir ( United Artists )

Reflexionando sobre su reciente trabajo, Brosnan comentó: “Ha sido un placer trabajar dos años seguidos. En esta época, me permite interpretar personajes. Me permite disfrutar del proceso de actuar y de jugar dentro de la imagen, jugar dentro del símbolo, jugar dentro del icono de esa persona que creaste”.

Brosnan interpretó a Bond en GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), 007: El mundo no basta (1999) y Otro día para morir (2002). En El club del crimen de los jueves, estrenada a principios de este año, asumió el papel del antiguo líder sindical Ron Ritchie.

El actor expresó su satisfacción por interpretar a personajes mayores: “Hay una clara intención consciente de seguir adelante porque tengo la edad que tengo, y lo acepto. No quiero saltar de aviones. Subir al autobús. Saltar del autobús”.

La entrevista completa está disponible en la edición Los hombres del año de GQ. Brosnan será homenajeado en el evento de GQ "Los hombres del año" que se celebrará en Londres el 18 de noviembre.

Traducción de Olivia Gorsin