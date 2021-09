Selena Gomez ha compartido la historia detrás del percance de autobronceado de la Met Gala 2018, que la hizo correr hacia su auto desde el prestigioso evento.

La joven de 29 años reflexionó sobre el mal funcionamiento de la belleza, durante un nuevo video de Vogue Beauty Secrets, donde compartió su rutina de maquillaje para salir por la noche.

Mientras mostraba a los espectadores cómo se aplica el maquillaje, la fundadora de Rare Beauty, aprovechó la oportunidad para contar la "historia divertida" y Gómez recordó cómo se había aplicado el autobronceador poco antes de la gala de 2018, solo para darse cuenta de que se había vuelto más oscuro a medida que la pasó la noche.

“Para la Met Gala, me estaba preparando y queríamos agregar algo de color, así que ponte un poco de esta loción bronceadora y se veía realmente hermosa y muy pareja”, recordó la cantante de Lose You To Love Me. "A medida que avanzaba la noche, se hacía un poco más y más oscuro y no me di cuenta".

Gómez luego explicó que mientras su bronceado se oscurecía sin que ella lo supiera, posaba para fotografías en las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte, “uno de los eventos más prestigiosos y hermosos” y “tratando de lucir hermosa”.

Según la estrella de “Only Murders in the Building”, no se dio cuenta de lo oscuro que se había puesto el autobronceador, hasta que se sentó en su mesa dentro de la gala y miró una foto de ella misma.

“Miro una foto mía cuando me siento y estoy completamente naranja”, continuó mientras se reía. “Yo estaba como: Esto va a ser terrible porque me van a comer viva por esto”.

Mientras seguía riendo por el incidente, Gomez recordó cómo había hecho que su equipo de seguridad le tomara un video de ella corriendo hacia su auto con su vestido blanco, ya que su primera reacción fue “simplemente salir de allí”.

"Y entonces estoy corriendo hacia mi auto y literalmente estoy arrastrando el trasero a mi auto y luego lo puse en línea y dije: Esta es mi reacción después de ver mis fotos de Met Gala", agregó la cantante del video de Instagram que publicó sobre su rápida fuga del evento de moda.

El video en el que se podía escuchar a Gómez diciéndole a su seguridad que "se apresuraran" mientras corría por el estacionamiento, ha recibido más de 2.5 millones de me gusta.

El recuerdo de Gómez se produce cuando la Met Gala 2021, se llevará a cabo el 13 de septiembre después de que la gala anual fuera cancelada el año pasado en medio de la pandemia de covid.

El evento de este año que será parte de un evento de dos partes, se centrará en el tema "En América: Un léxico de la moda". La segunda parte del evento tendrá lugar el 2 de mayo de 2022 y seguirá el tema “En América: una antología de la moda”.