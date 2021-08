Selena Gomez ha revelado que priorizó su salud mental al dar los inicios de sesión a sus cuentas de redes sociales a su asistente y eliminar las aplicaciones de su teléfono.

La joven de 29 años habló con franqueza sobre su relación con las redes sociales, y por qué finalmente decidió entregar las riendas de sus cuentas en 2017, durante una nueva entrevista con Elle , donde reveló que proporciona fotos y citas pero que no se publica a sí misma.

Según Gomez, tomó la decisión después de luchar con la negatividad en aplicaciones como Instagram, donde anteriormente era la usuaria más seguida.

La ex estrella de Disney, que ha sido el centro de atención desde que era niña, también admitió que, durante un tiempo, se sintió “como un objeto”.

"Se sintió asqueroso durante mucho tiempo", dijo.

Reflexionando sobre la decisión de renunciar a las redes sociales ahora, Gomez dijo que al principio fue difícil, pero que le enseñó a "estar con ella misma".

“No lo tengo en mi teléfono, así que no hay tentación. De repente tuve que aprender a estar conmigo misma. Eso fue molesto, porque en el pasado, podía pasar horas mirando la vida de otras personas”, dijo la cantante de Lose You To Love Me. “Me encontraba casi dos años abajo en la alimentación de alguien, y luego me daba cuenta: '¡Ni siquiera conozco a esta persona!' Ahora obtengo información de la manera adecuada. Cuando mis amigos tienen algo de qué hablar, me llaman y me dicen: 'Oh, hice esto'. No dicen: 'Espera, ¿viste mi publicación?'”.

“Este diminuto teléfono que tenía 150 millones de personas en él, simplemente lo dejé”, continuó. "Fue un gran alivio para mí".

La fundadora de Rare Beauty también dijo que renunciar a las redes sociales significaba que podía enfocar su atención en otros proyectos como su marca de maquillaje, un cambio que ella llamó "tan agradable".

“Sentí que de repente podía estar tan presente”, reveló.

Según Gomez, su diagnóstico de trastorno bipolar en 2018, del que ha hablado públicamente en varias ocasiones, también la ayudó a entender algunas de sus luchas de salud mental y ansiedad.

“Sentí que se me quitó un gran peso de encima cuando me enteré”, recuerda. "Podría respirar hondo y decir: 'Está bien, eso explica muchas cosas'".

Esta no es la primera vez que Gomez ha sido transparente sobre su relación negativa con las redes sociales, ya que previamente reveló que tan pronto como "se convirtió en la persona más seguida en Instagram, me asusté un poco".

“Me había consumido mucho. Es a lo que me desperté y me fui a dormir”, le dijo a Vogue en 2017. “Era una adicta y sentía como si estuviera viendo cosas que no quería ver, como si estuviera poniendo cosas en mi cabeza que no quería. Siempre termino sintiéndome como una mierda cuando miro Instagram".