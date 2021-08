Camila Cabello y Selena Gómez protagonizan grandes estrenos

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión.

CINE

— Michael Keaton encabeza la nueva película de Netflix “Worth” (”¿Cuánto vale la vida?”), que se estrena el 3 de septiembre, sobre el abogado encargado de poner un valor en dólares a las vidas de los muertos en los ataques del 11 de septiembre. Basado en una historia real, el personaje de Keaton se ve obligado a reevaluar sus prioridades después de conocer a un viudo interpretado por Stanley Tucci. El elenco también incluye a Amy Ryan y Tate Donovan. También llegan a Netflix el 1 de septiembre “Blade Runner: The Final Cut”, “Clear and Present Danger” (“Peligro inminente”), “Labyrinth” (“Laberinto”) y “Mars Attacks!” (”¡Marcianos al ataque!”).

— Billy Porter, estrella de “Pose”, interpreta a un hada madrina no binaria llamada Fab G en la nueva “Cinderella” (“Cenicienta”), que se estrena el 3 de septiembre en Amazon Prime Video. La estrella pop de raíces cubanas y mexicanas Camilla Cabello interpreta a la chica que pierde la zapatilla de cristal e Idina Menzel a su madrastra. Naturalmente, grabaron canciones originales para la banda sonora. El elenco incluye a Minnie Driver como la Reina, Pierce Brosnan como el Rey y James Corden y John Mulaney como los ratones/lacayos. La cinta fue escrita y dirigida por Kay Cannon, guionista de las películas “Pitch Perfect” (“Notas perfectas”). También en Prime a partir del 1 de septiembre: “Apollo 13” (“Apolo 13”), “Sleepless in Seattle” (“Sintonía de amor”), “The Last of the Mohicans” (“El último de los mohicanos”) y “The Social Network” (“Red social”).

— Criterion Channel presenta una serie de películas neoyorquinas por excelencia a partir del 1 de septiembre, desde “The Immigrant” (“Sueños de libertad”) de Charlie Chaplin, de 1917, hasta “Frances Ha” de Noah Baumbach, de 2012. Es una serie de grandes películas de asesinos a lo largo del siglo. Hay clásicos de los 60 como “The Apartment” (“Piso de soltero”) y “West Side Story” (“Amor sin barreras”), y de los 70, como “Sisters” (“Siamesas diabólicas”) y “The Panic in Needle Park” (“Pánico en Needle Park”). También hay filmes esenciales de la década de 1980, como “After Hours” (“Después de hora”), “Moonstruck” (“Hechizo de luna”), “Do the Right Thing” (“Haz lo correcto”) y “Stranger Than Paradise” (“Extraños en el paraíso”), que conducen a clásicos independientes de los 90 y más allá con “Metropolitan”, “Paris Is Burning”, “The Squid and the Whale” (“Historias de familia”) y “Margaret”. Uno podría pasarse todo el mes viéndolas.

— Lindsey Bahr

MÚSICA

— Imagine Dragons lanza el 3 de septiembre su quinto álbum de estudio, “Mercury — Act 1”, con Rick Rubin como productor. Una canción, “Wrecked”, está inspirada en la fallecida cuñada del vocalista Dan Reynolds, Alisha Durtschi Reynolds, quien murió de cáncer. Otra, “Follow You”, es un tema de amor escrito por Reynolds después de casarse nuevamente con su esposa tras una separación. Una de las piezas más atrevidas para la banda, “Cutthroat”, es un himno sobre matar al crítico dentro de ti.

— Si buscas algo más pesado, aquí está Iron Maiden, cuyo 17mo álbum de estudio “Senjutsu”, su primero en seis años, llega el 3 de septiembre. El disco incluye 10 canciones de larga duración; “The Parchment” alcanza 12 minutos. “Senjutsu” será un CD doble como su disco anterior, “The Book of Souls”. En un guiño al lejano oriente, la mascota de la banda, Eddie, blande una espada samurai en la portada. El primer sencillo, “Writing on the Wall”, es un estruendo de metal con capas de guitarra y solos como lamentos. Presenta una perspectiva oscura de la vida: “Now we are victorious, we’ve become our slaves / A land of hope and glory, building graveyards for the brave”. (“Ahora somos victoriosos, nos hemos convertido en nuestros esclavos / Una tierra de esperanza y gloria, construyendo tumbas para los valientes”).

— Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez son el raro trío de estrellas de “Only Murders in the Building” de Hulu, y un atractivo para ver esta serie de misterio y comedia. La premisa: tres vecinos adictos a las historias policiacas en un lujoso edificio de apartamentos en Manhattan hacen equipo para resolver la sangrienta muerte de otro inquilino. Mientras documentan su búsqueda en un podcast, viejos secretos salen a la luz y un asesino se acerca peligrosamente. La serie de 10 episodios debuta el martes.

— Billie Eilish y la ciudad de Los Ángeles protagonizan un especial de Disney+ descrito como una experiencia cinematográfica de concierto. Eilish interpreta su nuevo álbum, “Happier than Ever”, en “Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles”, que se estrena el 3 de septiembre. Su actuación en el Hollywood Bowl es mezclada con animación para llevar a los espectadores en un “viaje onírico” por la ciudad y sus sitios más emblemáticos. La Filarmónica de Los Ángeles y el director venezolano Gustavo Dudamel, el guitarrista brasileño Romero Lubambo y el cantautor Finneas, hermano de Eilish, son algunos de los que participan en el concierto.

— Tras un receso obligado debido a la pandemia, “Billions” de Showtime regresa con la segunda mitad de su quinta temporada el domingo a las 9 p.m. de Nueva York (0100 GMT). Hay un cambio en las alianzas mientras la lucha de poder continúa entre el gerente de inversiones Bobby Axelrod (Damian Lewis) y su némesis, el fiscal Chuck Rhoades (Paul Giamatti). También participan en estos cinco episodios que prometen un camino lleno de conflictos antes de la sexta temporada Corey Stoll como el multimillonario Mike Prince y Janeane Garofalo como Winslow, la dueña de una empresa legal de cannabis.

— Lynn Elber