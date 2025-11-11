Ruby Rose tacha de “cretina” a Sydney Sweeney tras perder el papel de Christy Martin

Ruby Rose arremetió el martes contra Sydney Sweeney en una diatriba en las redes sociales sobre su papel en la nueva película biográfica de boxeo, Christy.

Dirigida por David Michôd y estrenada en cines el pasado viernes, el drama deportivo está protagonizado por Sweeney, de 28 años, en el papel de la leyenda del boxeo femenino Christy Martin, que compitió en el ring de 1989 a 2012 y ostentó el título femenino de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo en 2009.

En un comunicado compartido en Threads, la estrella de Orange Is the New Black, Rose, de 39 años, afirmó que en un principio ella estaba contemplada para interpretar a Martin, a quien se refiere como “Cherry”.

“El guion original de Christy Martin era increíble. Te cambia la vida. Yo estaba contemplada para interpretar a Cherry”, escribió.

“Todos tenían experiencia con el material básico. La mayoría de nosotros éramos gays. Es parte de por qué me quedé en la actuación. Perder papeles es algo que pasa todo el tiempo”, continuó Rose.

“Que sus relaciones públicas hablen de fracaso y digan que SS [Sydney Sweeney] lo hizo por la ‘gente’. Nadie entre ‘la gente’ quiere ver a alguien que los odia, desfilando por ahí haciéndose pasar por nosotros. Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy se merecía algo mejor”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Sweeney en busca de comentarios.

Rose parece referirse a las declaraciones de Sweeney del lunes en las que reaccionaba a los decepcionantes resultados de Christyen taquilla.

“Gracias a todos los que vieron, sintieron y creyeron y seguirán creyendo en esta historia en los años venideros. Si Christy dio a una sola mujer el valor de dar su primer paso hacia la seguridad, habremos triunfado”, escribió la estrella en Instagram. Y concluyó:“Así que sí, estoy orgullosa. ¿Por qué? Porque no siempre hacemos arte solo por los números, lo hacemos por el impacto. Y christy ha sido el proyecto que ha causado más impacto en mi vida. Gracias Christy. Te quiero”.

La película, sobre el histórico ascenso a la fama de Martin, se estrenó con apenas 1,3 millones de dólares en la taquilla nacional, lo que la convierte en uno de los mayores fracasos de taquilla de los últimos tiempos, según Box Office Mojo.

Sweeney, que suele estar en el punto de mira de la prensa sensacionalista, ha llamado la atención en los últimos meses por la polémica en torno a su campaña publicitaria para American Eagle y su posterior negativa a hacer comentarios al respecto.

Los anuncios, titulados “Sydney Sweeney tiene buenos jeans”, en los que aparecía la estrella de Euphoria con pantalones de mezclilla de la marca fueron muy criticados. La gente comparó la frase con el lenguaje racista de los eugenistas debido al juego de palabras con “jeans” y “genes”.

“Hice un anuncio de jeans. Quiero decir, la reacción definitivamente fue una sorpresa, pero me encantan los jeans. Solo uso jeans. Uso jeans y playeras literalmente todos los días de mi vida”, aseguró Sweeney a GQ en una entrevista publicada la semana pasada.

Cuando se le preguntó por su opinión sobre los elogios del presidente Donald Trump, Sweeney respondió que no seguía de cerca la situación.

En agosto se informó que Sweeney estaba inscrita como votante en el Partido Republicano.