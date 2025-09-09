Blake Lively exige millones a Justin Baldoni tras demanda “frívola” por difamación

Blake Lively quiere que Justin Baldoni pague millones de dólares por presentar una frívola demanda de 400 millones de dólares por difamación contra ella.

En una moción presentada el lunes (8 de septiembre), el equipo legal de Lively argumentó que se le deberían conceder millones de dólares para cubrir los honorarios de abogados en los que incurrió a causa de la demanda por difamación de Baldoni.

La estrella de A Simple Favor también solicita daños y perjuicios por sus daños económicos, emocionales y psicológicos, así como daños punitivos por abuso del sistema judicial.

Baldoni demandó a Lively, Ryan Reynolds, su publicista y The New York Times por difamación. En la demanda, Baldoni alegó que la pareja de famosos intentó destruir su carrera mediante acusaciones falsas de acoso sexual.

En diciembre de 2024, Lively presentó una demanda en la que afirmaba que Baldoni la acosó sexualmente en el set de la adaptación de Coleen Hoover, Romper el círculo, en la que Baldoni interpreta a la pareja abusadora de su personaje.

El juez federal de Nueva York Lewis J. Liman desestimó en junio la demanda de Baldoni por difamación. Está previsto que se celebre un juicio sobre las acusaciones de Lively contra él la próxima primavera.

open image in gallery Blake Lively quiere que Justin Baldoni pague millones por presentar una demanda de $400 millones por difamación contra ella

Lively presentó la última moción después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, firmara en 2023 la Ley de Protección de Supervivientes frente a Demandas por Difamación Instrumentalizadas.

En su escrito, Lively afirma que la ley garantiza que las víctimas de acoso sexual “puedan compartir sus experiencias con tribunales, organismos, prensa y otros, sin temor a ser demandadas por ello”.

La ley protege de demandas por difamación a las víctimas que tengan una “base razonable” para presentar una denuncia por acoso sexual y lo hagan “sin malicia”. El equipo jurídico de Lively sostiene que se cumplen esos criterios.

Aunque el juez Liman desestimó la demanda por difamación de Baldoni, no se pronunció sobre si la Ley de Demandas por Difamación Instrumentalizadas se aplica al caso. Los abogados de Baldoni argumentaron que no.

En una demanda presentada a principios de este año, alegaron que Lively había “inventado sus acusaciones de acoso sexual” y había hecho un “esfuerzo malicioso” para tomar el control de la producción de Romper el círculo.

open image in gallery Lively y Baldoni en ‘Romper el círculo’ ( Sony Pictures )

El equipo jurídico de la actriz de Gossip Girl quiere una orden de indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley de Demandas por Difamación Instrumentalizadas, seguida, en caso necesario, de una audiencia para determinar la cuantía.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Lively y Baldoni en busca de comentarios.

Después de que se desestimara la demanda de Baldoni en junio, Lively escribió en un comunicado compartido en su historia de Instagram: “Como tantos otros, he sentido el dolor de una demanda por represalias, incluida la vergüenza infundada que intenta destruirnos. Aunque se desestimó la demanda en mi contra, muchos no tienen recursos para defenderse”.

La actriz añadió que ahora está “más decidida que nunca a seguir defendiendo el derecho de toda mujer a tener voz para protegerse, incluida su seguridad, su integridad, su dignidad y su historia”.