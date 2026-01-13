Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Lista de nominados a los Premios Goya del cine español

PREMIOS GOYA-NOMINADOS-LISTA
PREMIOS GOYA-NOMINADOS-LISTA (AP)

A continuación, la lista de nominados para la 40a edición de los Premios Goya, según se anunció el martes.

Película

“La cena"; “Los domingos"; “Maspalomas”; “Sirât”; “Sorda”.

Dirección

Alauda Ruiz de Azúa, “Los domingos”; Oliver Laxe, “Sirât”; José Mari Goenaga y Aitor Arregi, “Maspalomas"; Carla Simón, “Romería”; Albert Serra, “Tardes de soledad”.

Relacionados

Actor

Miguel Garcés, “Los domingos”; José Ramón Soroiz, “Maspalomas”; Alberto San Juan “La cena”; Mario Casas, “Muy lejos”; Manolo Solo “Una quinta portuguesa”.

Actriz

Patricia López Arnáiz, “Los domingos”; Antonia Zegers, “Los Tortuga”; Nora Navas, “Mi amiga Eva”; Susana Abaitua, “Un fantasma en la batalla”; Ángela Cervantes, ”Furia”.

Actor de reparto

Miguel Rellán, “El cautivo”; Juan Minujín, “Los domingos”; Kandido Uranga, “Maspalomas”; Tamar Novas, “Rondallas”; Álvaro Cervantes “Sorda”.

Actriz de reparto

Elvira Mínguez, “La cena”; Nagore Aramburu, “Los domingos”; Miryam Gallego, “Romería”; Elena Irureta, “Sorda”; María de Medeiros, “Una quinta portuguesa”.

Dirección novel

Ion de Sosa, “Balearic”; Jaume Claret Muxart, “Estrany nui”; Gemma Blasco, “La furia”; Gerard Oms, “Muy lejos”; Eva Libertad, “Sorda”.

Actor revelación

Julio Peña, “El cautivo”; Antonio Fernández Gabarre, “Ciudad sin sueño”; Hugo Welzel, “Enemigos”; Jan Monter Palau, “Estrany riu”; Mitch, “Romería”.

Actriz revelación

Miriam Garlo, “Sorda”; Nora Hernández, “La cena”; Blanca Soroa, "Los domingos”; Elvira Lara, “Los Tortuga”; Llúcia García, “Romería”.

Película iberoamericana

“Belén”, Argentina; “La misteriosa mirada del Flamenco”, Chile; “La piel del agua”, Costa Rica; “Manas”, Brasil; “Un poeta”, Colombia.

Película europea

"Conclave" (“Cónclave”); “Pigen med nålen” ("La chica de la aguja"); “On Falling”; “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”); “Sentimental Value” (“Valor sentimental”).

Goya de Honor

Gonzalo Suárez

Música original

“El talento”; “Leo&Lou"; “Los Tigres"; “Maspalomas"; “Sirât”.

Canción original

“La arepera” de “¡Caigan las rosas blancas!"; “Flores para Antonio” de “Flores para Antonio"; “Hasta que me quede sin voz” de “Hasta que me quede sin voz”; “Y mientras tanto, canto” de “La cena”; “Caminar el tiempo” de “Parecido a un asesinato”.

Guion original

“Los domingos"; “Maspalomas”; “Sirât”; “Un fantasma en la batalla"; Avelina Prat “Una quinta portuguesa".

Guion adaptado

“Ciudad sin sueño"; “La buena letra"; "La cena"; “Romería”; "Sorda”.

Película de animación

“Bella”; “Decorado”; “El tesoro de Barracuda”; “Norbert”; “Olivia y el terremoto invisible”.

Dirección de producción

“Ciudad sin sueño”; “El cautivo"; “Los domingos"; “Los tigres”; “Sirât".

Dirección de fotografía

“Ciudad sin sueño”; “Los domingos”; “Los tigres”; “Maspalomas”; “Sirât”.

Montaje

“Ciudad sin sueño”; “Los domingos”; “Los tigres”; “Sirât”; “Un fantasma en la batalla”.

Dirección de arte

“El cautivo”; “La cena"; “Los tigres”; “Maspalomas”, “Sirât”.

Diseño de vestuario

“El cautivo”; “Gaua”; “La cena”; “Los domingos"; “Romaría”.

Maquillaje y peluquería

“El cautivo”; “Gaua”; “La tregua”; “Maspalomas”; “Sirât”.

Sonido

“El cautivo”; “Los domingos”; “Los tigres”; “Sirât”; “Sorda”.

Efectos especiales

“Enemigos”; “Gaua”; “Los tigres”; “Sirât”; “Un fantasma en la batalla”.

Película documental

“2025. Todos somos Gaza”; “Eloy de la Iglesia. Adicto al cine”; “Flores para Antonio”; “Tardes de soledad”; “The Sleeper. El Caravaggio perdido”.

Cortometraje de ficción

“Ángulo muerto"; “De sucre"; “El cuento de una noche de verano de María Herrera"; “Sexo a los 70"; “Una cabeza en la pared".

Cortometraje documental

“Disonancia"; “El Santo"; “La conversación que nunca tuvimos”; “The painter's room”; “Zona Wao".

Relacionados

Cortometraje de animación

“Buffet Paraíso"; “Carmela”; “El corto de Rubén”; “El estado del Alma”; “Gilbert”.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in