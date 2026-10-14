Paul McCartney revela su principal problema con la película biográfica de los Beatles de Sam Mendes

A Paul McCartney le preocupa salir perjudicado con las próximas películas de los Beatles.

La esperadísima película biográfica de cuatro partes del director Sam Mendes sobre la icónica banda británica —una por cada miembro— Su estreno está previsto para abril de 2028. Las películas estarán protagonizadas por Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan en los papeles de McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, respectivamente.

McCartney, de 84 años, mostró su apoyo al proyecto y cedió todos los derechos musicales para las películas, pero recientemente admitió en el podcast Good Hang de Amy Poehler que tiene una “complicación” sobre cómo se muestra su estatura en las películas de los Beatles.

El legendario cantautor (que mide un metro ochenta) le dijo a Poehler durante el episodio del martes que, aunque tenía la misma estatura que Lennon y Harrison, a diferencia de Starr, que era ligeramente más bajo, en varias adaptaciones de la banda se le representó como más bajo que sus compañeros.

“¿Y saben qué? [Mescal] es más bajo que el tipo que interpreta a John”, dijo McCartney en el pódcast, lo que provocó que Poehler y sus productores estallaran en carcajadas. “Le dije: ‘Sam, solo tengo una cosa que decirte. Paul es un poco más bajo’”.

open image in gallery Paul McCartney dio su visto bueno a las películas biográficas sobre los Beatles, pero hay un detalle concreto que le preocupa ( Good Hang with Amy Poehler )

Mescal mide un metro ochenta, mientras que Dickinson mide un metro ochenta. “No sé cómo va a lidiar Sam con esto”, bromeó McCartney.

Continuó diciendo que Mendes le había enviado una imagen fija del set el día en que los cuatro actores cruzaban Abbey Road para recrear la icónica portada del álbum de los Beatles.

McCartney señaló: “Y el personaje de Paul es notablemente más pequeño”.

“Y no se pueden llevar tacones con los pies descalzos”, añadió Poehler.

open image in gallery Paul Mescal interpretará a McCartney en la película biográfica de Sam Mendes ( PA )

El líder de Wings dijo que sus preocupaciones sobre su estatura surgieron por primera vez cuando vio la película Nowhere Boy de Sam Taylor-Johnson en 2009. En la película, Lennon es interpretado por Aaron Taylor-Johnson (de 1,80 metros de altura), mientras que McCartney fue interpretado por Thomas Brodie-Sangster, que mide 1,78 metros.

“Mi personaje es un poco debilucho, más pequeño que John”, recordó McCartney. “John me tira al suelo. Yo le dije: ‘Sam, esto no es cierto’”.

“Y su única explicación —que Dios lo bendiga, porque sigue siendo un buen amigo— fue: ‘Esto es una película, no un documental’”, recordó y añadió que no le gustó esa excusa.

“Pensé... mmm... bueno, no me gusta esa explicación”, dijo McCartney. “Pero no podía hacer nada porque para entonces ella ya había hecho la película. Ahí estaba yo, el pequeño Paul. John, el gran héroe. Yo pensaba: ¡No, no es verdad!”.

Traducción de Olivia Gorsin