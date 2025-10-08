Califican de “brillante” y “reflexivo” el tráiler de la película de terror de Nicolas Cage sobre Jesús

Nicolas Cage vuelve a sorprender con el tráiler de su nueva película, un filme de terror inspirado en la infancia de Jesús.

En The Carpenter's Son, Cage, de 61 años, encarna a José en una reinterpretación del Evangelio de la Infancia de Tomás, un texto apócrifo que describe episodios de la niñez de Cristo.

El tráiler, ya disponible, muestra imágenes inquietantes, incluida una crucifixión, mientras Cage pronuncia frases como:

“¿Qué nos espera al final, cuando por fin enfrentamos la muerte? Que mi fe perdure. La fe. Mi única fuerza para resistir al mismo demonio”.

En otro pasaje del tráiler, Cage asegura que su hijo, llamado “el Niño”, lleva dentro un poder que no puede “comprender ni contener”.

La combinación de terror y religión ya ha intrigado a los seguidores, mientras la participación de Cage, célebre por su estilo impredecible, refuerza la expectativa sobre lo que traerá esta propuesta.

open image in gallery Nicolas Cage en ‘The Carpenter's Son’ ( Magnolia Pictures )

La idea de retratar la adolescencia de Jesús desde una óptica arriesgada despertó tanto curiosidad como entusiasmo en redes sociales. “Me encantan los escritores que se atreven a tomar riesgos con las historias”, señaló un usuario, que admitió tener pocas expectativas sobre la calidad de la película, aunque no por eso pensaba perdérsela. “Es una idea brillante”.

Otro espectador sugirió que la premisa podría dar lugar a un relato profundo: “Tal vez soy un mal cristiano, pero un enfoque de horror corporal introspectivo sobre Jesús (y José) enfrentando sus poderes sobrenaturales y la tentación del demonio me parece fascinante”.

Un tercer comentario resumió el clima general de anticipación: “Ya estoy listo, no puedo esperar a ver todo el debate que va a generar”.

“Ni en mis sueños más locos pensé que Nicolas Cage sería el padrastro de Jesús en 2025,” escribió alguien en tono de sorpresa, sintetizando el desconcierto —y la curiosidad— que despierta el elenco.

El filme pone al joven Noah Jupe (20) en el rol de Jesús, mientras FKA Twigs (37) se transforma en María. Por otra parte, la antagonista, una figura enigmática conocida como “la Extraña”, será interpretada por Isla Johnston (18).

La película fue dirigida por Lofty Nathan, cineasta británico-estadounidense nacido en Egipto, conocido por los documentales 12 O’Clock Boys (2013) y Harka (2022).

open image in gallery Noah Jupe como El Niño en ‘The Carpenter's Son’ ( Magnolia Pictures )

Este tipo de abordajes no tradicionales sobre figuras bíblicas no es nuevo en el cine. Uno de los antecedentes más recordados es La última tentación de Cristo (1988), de Martin Scorsese, donde Willem Dafoe encarnó a un Jesús humano, atormentado por dudas, deseos humanos y la posibilidad de escapar de su destino.

La película fue duramente criticada por sectores religiosos por mostrar a Jesús con dudas, deseos sexuales y anhelo de una vida común.

Décadas después, Dafoe comentó sobre la reacción desmesurada: “Es extraño que en un mundo lleno de películas slasher y pornografía, la gente se haya alterado tanto con esto. Está basada en una novela. Lo único que hace es cambiar un poco la historia para ofrecer otra mirada sobre el personaje”.

“No es un ataque ni un intento de revisionismo religioso”, señalan sus creadores. “Es una invitación a pensar en Jesús desde su costado más humano, no solo como figura divina”.

The Carpenter’s Son se estrena el 14 de noviembre en salas de cine.

Traducción de Leticia Zampedri