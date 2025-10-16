Michael J. Fox reflexionó con honestidad sobre la muerte y cómo espera enfrentarla, tras vivir 35 años con la enfermedad de Parkinson.

El actor, de 65 años, fue diagnosticado en 1991, cuando tenía apenas 29.

“No hay un cronograma, ni una serie de etapas por las que uno pasa —no de la misma manera que, por ejemplo, con el cáncer de próstata,” dijo en una entrevista con The Sunday Times. “Es mucho más misterioso y enigmático”.

Fox —quien actualmente promociona su nuevo libro de memorias, Future Boy— también compartió su deseo de tener una muerte tranquila.

“No hay muchas personas que hayan vivido con Parkinson durante 35 años”, señaló. “Solo me gustaría no despertar un día. Sería ideal. No quiero una muerte dramática. No quiero tropezar con los muebles y partirme la cabeza”.

Michael J. Fox dice que le gustaría morir mientras duerme, en medio de su lucha contra el Parkinson ( Getty Images )

Con el Parkinson, el cerebro sufre un daño progresivo a lo largo de los años. Entre los síntomas físicos más comunes se encuentran los temblores involuntarios en distintas partes del cuerpo, la lentitud de movimientos y otros problemas relacionados con la movilidad.

Actualmente, Michael J. Fox afirma que lleva las cosas con más calma y admite que “ya no camina mucho”.

“Puedo caminar, pero no veo bien y puede ser un poco peligroso. Así que lo integré a mi vida, ¿sabes?”, dijo al The Times.

La semana pasada, en una entrevista con People, la estrella de Spin City también habló abiertamente sobre los desafíos que enfrenta en su vida diaria al convivir con el Parkinson.

“Me despierto y recibo el mensaje de cómo será el día, y trato de adaptarme a eso,” comentó Fox. “Sigo enfrentando nuevos desafíos físicos, y los supero”.

Aunque anunció su retiro de la actuación en 2020, el actor volvió a aparecer en pantalla en la tercera temporada de Shrinking, la comedia dramática de Apple TV+. La serie es protagonizada por Harrison Ford, quien interpreta al Dr. Paul Rhoades, un personaje que también convive con la enfermedad de Parkinson.

Además de su regreso a la televisión, Michael J. Fox ha mantenido una presencia pública activa, con apariciones en eventos como Glastonbury y diversas ceremonias de premiación. Su declaración más reciente sobre el Parkinson ocurrió en noviembre de 2024, durante la reunión anual de la Michael J. Fox Foundation, organización dedicada a la investigación de esta enfermedad.

En una entrevista anterior con Entertainment Tonight, Fox compartió que su perspectiva sobre el Parkinson ha cambiado con el tiempo, y que ya no lo ve como algo negativo.

“Después de unos 35 años desde que me diagnosticaron, esta es mi vida, y no pienso mucho en eso,” expresó.

“Estoy enfocado en lo que podemos hacer como comunidad para entender mejor esta enfermedad y encontrar una cura. Y si no logramos una cura, al menos crear centros de tratamiento realmente innovadores”, añadió.

Traducción de Leticia Zampedri