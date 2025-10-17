Tim Curry recuerda la mentira que le dijo a Ivana, la exmujer de Donald Trump, durante el rodaje de ‘Mi pobre angelito 2’

El actor y cantante británico Tim Curry no tiene miedo de decir una mentirita piadosa, ni siquiera a la difunta exmujer del presidente Donald Trump, Ivana, durante el rodaje de Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York.

Curry, que ahora tiene 79 años, interpretó al conserje del Hotel Plaza en la secuela de la comedia familiar de 1992, en la que un joven Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se encuentra solo en Nueva York y consigue con engaños una habitación en el famoso hotel, entonces propiedad de Donald Trump, que hace un breve cameo.

Dado que una parte importante de la película se rodó en el hotel, el reparto y el equipo se alojaron allí durante el rodaje.

En una conversación con The Guardian en una nueva retrospectiva de su carrera, Curry recordó que tuvo que mentirle a Ivana, la presidenta del Hotel Plaza, sobre sus elecciones de diseño de interiores.

“Tocó a mi puerta y me dijo: ‘¿Estás satisfecho con tu habitación? ¿Te gusta cómo luce?’. Reconoció que le contestó que le agradaba a pesar de que “la aborrecía”.

open image in gallery Tim Curry recuerda haberle dicho a la difunta Ivana Trump que le gustaban sus decisiones sobre el diseño interior del Hotel Plaza, a pesar de que en realidad lo “aborrecía” ( Getty )

Además, contó que, por aquel entonces, Trump estaba deseando presentar a su entonces novia, Marla Maples, al director Chris Columbus.

“Estaba muy ansioso por encontrar a Chris Columbus, el director”, recuerda Curry. “Dijo: ‘Tengo que hacer que Marla conozca a Chris Columbus porque es una actriz brillante’. Y pensé: ‘Sí, seguro’”.

A principios de este año, Columbus admitió que el cameo de Trump en la secuela se ha “convertido en una maldición, en una pesadilla”, y aseveró que desea que “ya no exista”.

“No puedo cortarla”, declaró el cineasta al San Francisco Chronicle en abril, y bromeó: “Si la corto, probablemente me echarían del país. Me considerarán no apto para vivir en Estados Unidos, así que tendré que volver a Italia o algo así”.

Columbus ya había afirmado que Trump lo había “intimidado” para aparecer en la película a cambio de utilizar el Hotel Plaza.

open image in gallery Donald Trump hizo un cameo en la película de 1992 ( 20th Century Fox )

“Pagamos la comisión, pero él también dijo: ‘La única forma de que ustedes puedan usar el Plaza es si salgo en la película’”, contó Columbus en 2020. “Así que accedimos a ponerlo en la película y, cuando la proyectamos por primera vez, ocurrió algo de lo más extraño: la gente aplaudió cuando Trump apareció en pantalla”.

Entonces, le pidió al editor que lo dejara en la película porque era “un momento para el público”.

Trump, sin embargo, negó las afirmaciones de Columbus e insistió en que los cineastas estaban “rogando” por su cameo. “Estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Eran muy amables, pero sobre todo persistentes”, escribió en Truth Social en 2023.

“Acepté, ¡y el resto es historia! Ese pequeño cameo despegó como un cohete y la película fue un gran éxito, y lo sigue siendo, sobre todo, en Navidad. La gente me llama cada vez que se emite”, añadió.

“Si se sentían acosados, o no me querían, ¿por qué me metieron y me mantuvieron allí, durante más de 30 años?”, cuestionó Trump. “¡Porque era, y sigo siendo, genial para la película! ¡Por eso!”.

Traducción de Olivia Gorsin