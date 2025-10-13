‘Las guerreras K-pop’: por qué sus creadores descartan una versión en acción real

Los directores de Las guerreras K-pop, Maggie Kang y Chris Appelhans, descartaron por completo la posibilidad de una versión en acción real del exitoso filme, al considerar que muchos de sus elementos están “hechos a la medida para la animación”.

Estrenada en junio en Netflix, la película cuenta con un elenco de voces encabezado por Arden Cho (Lobo adolescente) y la estrella de K-dramas Ahn Hyo Seop, junto a May Hong y Yoo Ji Young. El reparto secundario incluye a figuras como Kim Yun Jin, Daniel Dae Kim, Ken Jeong y Lee Byung Hun (El juego del calamar).

La historia gira en torno a HUNTR/X, un popular grupo femenino de K-pop cuyas integrantes llevan una doble vida como cazadoras de demonios. Su némesis es una boy band rival, los Saja Boys, que en realidad son demonios disfrazados.

En una reciente entrevista con la BBC, los directores explicaron por qué una adaptación con actores reales simplemente no funcionaría.

“Hay muchísimos elementos del tono y del humor que funcionan perfecto solo en animación”, explicó Kang. “Cuesta imaginar a estos personajes en un entorno con actores reales. Se vería demasiado realista, demasiado ‘aterrizado’. Y para mí, eso arruinaría el tono”.

Appelhans coincidió y explicó que solo la animación permite reflejar el movimiento y estilo únicos de los personajes:

“Una de las maravillas de la animación es que permite crear personajes con combinaciones imposibles de atributos geniales. Rumi puede ser torpe y divertida, cantar al instante siguiente, lanzar una patada giratoria y luego caer en picada desde el cielo”.

Agregó: “La gracia de la animación está en hasta dónde puede llevar lo posible. Recuerdo muchas adaptaciones de anime en acción real, y la mayoría terminan por sentirse forzadas o rígidas. No logran traducir lo esencial”.

Los directores de ‘Las guerreras K-pop’, Maggie Kang y Chris Appelhans, descartan la idea de una adaptación en acción real ( Netflix )

Los comentarios de los directores llegan justo cuando Las guerreras K-pop se convirtió en la película más vista en la historia de Netflix, con más de 236 millones de visualizaciones al cierre de agosto.

Al mismo tiempo, las canciones del grupo ficticio HUNTR/X hicieron historia en Billboard. El trío vocal formado por EJAE, Audrey Nuna y REI AMI —en sus papeles como Rumi, Mira y Zoey— se convirtió en el primer trío femenino en liderar las listas desde Destiny’s Child.

Además, es el primer grupo femenino vinculado al K-pop en encabezar el Hot 100, gracias a su tema principal, “Golden”.

Sobre una posible secuela, los creadores aseguraron que “no hay nada oficial” que puedan compartir por ahora, aunque dejaron claro que “hay mucho más por explorar con estos personajes en este mundo”.

En agosto, Maggie Kang comentó que las historias de origen de las integrantes de HUNTR/X quedaron fuera del filme y expresó interés en abordarlas en una segunda entrega.

“Intentamos contar una historia de origen sin que lo pareciera, dentro de un concepto completamente nuevo para el público,” dijo Kang a Entertainment Weekly.

“¿Qué llevó a estas chicas a formar parte de HUNTR/X y a convertirse en cazadoras de demonios? ¿Cuál es la historia personal de cada una? ¿Cómo fueron elegidas? ¿Cómo fue ese viaje?”.

Kang añadió que una secuela permitiría “revelar más sobre ese pasado”.

Traducción de Leticia Zampedri