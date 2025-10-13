‘Tron: Ares’ decepciona en taquilla con debut de $33,5 millones ante un presupuesto de $180 millones

La última película de acción de Disney tuvo un comienzo decepcionante en taquilla.

Tron: Ares, la última entrega de la franquicia de ciencia ficción, recaudó tan solo 33,5 millones de dólares durante el fin de semana; una cifra insignificante si se la compara con los 180 millones de dólares que costó hacerla, sin contar los gastos de marketing. Según las primeras estimaciones, la recaudación del fin de semana de estreno se situaría entre 40 y 50 millones de dólares, según The Hollywood Reporter.

La película, que se pudo ver en 4000 cines de Estados Unidos durante su fin de semana de estreno, ganó 27 millones de dólares en el extranjero, con lo que el total general asciende a unos 60 millones de dólares. Sin embargo, falta el estreno en China, que será el próximo fin de semana.

Tron: Ares es la tercera entrega de la franquicia, que comenzó en 1982 con la versión original de Tron (que desde entonces se convirtió en un clásico de culto), y retoma la historia a partir de la de 2010, Tron: el legado. Ares se enfrenta a una arriesgada misión al abandonar el mundo digital para entrar en el mundo real, lo que supone el primer encuentro de la humanidad con individuos de inteligencia artificial (IA).

Tras su fin de semana de estreno, la película recibió un 57 % de la crítica en Rotten Tomatoes, pero un esperanzador 88 % del público.

open image in gallery Greta Lee, Jared Leto y Arturo Castro en Tron: Ares ( Leah Gallo )

La película dirigida por Joachim Ronning está protagonizada por el controvertido actor Jared Leto, que este año fue objeto de varias noticias por haber sido acusado de conducta sexual inapropiada por nueve mujeres. Varias de ellas eran menores cuando ocurrieron los presuntos incidentes.

“Todas las acusaciones se niegan explícitamente”, dijo entonces un representante de Leto en un comunicado.

Además de Leto como Ares, el reparto incluye a Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Gillian Anderson y Jeff Bridges.

En una reseña de una estrella para The Independent, Clarisse Loughrey calificó la última entrega de la franquicia como “la peor película del año y un nuevo fondo para Disney”.

open image in gallery Jared Leto y Jeff Bridgesen Tron: Ares ( © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. )

“La música es sobresaliente, pero esta entrega protagonizada por Jared Leto representa un punto bajo para la franquicia: mal escrita, éticamente cuestionable y vacía de propósito”, escribió Loughrey y aplaudió la partitura de la película de Nine Inch Nails.

Y agregó: “Estás escuchando todo esto, sí, pero mientras ves lo que probablemente sea el contenido más desechable que una franquicia haya producido. Tron: Ares tiene el atractivo visual de un videojuego para celular y una profundidad temática tan limitada que hace que la premisa de la película original de 1982 —Jeff Bridges siendo absorbido por una computadora— parezca escrita por filósofos”.

Asimismo comentó: “La incomodidad se profundiza cuando el guion de Jesse Wigutow intenta ilustrar el ‘despertar’ emocional de Ares con bromas forzadas y, en una escena especialmente torpe, una parodia del monólogo de American Psycho que Christian Bale le lanza al propio Leto, aunque aquí el tema es Depeche Mode… y no hay asesinato después”.

Traducción de Olivia Gorsin