Demi Moore dice que Tom Cruise se sintió “avergonzado” por su embarazo durante el rodaje de ‘Cuestión de honor’

Demi Moore cree que Tom Cruise se mostró “un poco incómodo” con su embarazo mientras ambos se preparaban para rodar Cuestión de honor.

En el clásico de Rob Reiner de 1992, Moore interpretaba al abogado de la Marina teniente comandante JoAnne Galloway, que se une al teniente Daniel Kaffee de Tom Cruise para defender a dos infantes de marina acusados de asesinato en Guantánamo.

En una sesión de preguntas y respuestas celebrada el sábado en el New Yorker Festival, la actriz de 62 años recordó que estaba embarazada de ocho meses cuando empezó a leer partes del guion para la película junto a Cruise, de 63 años.

“Creo que Tom se sintió bastante avergonzado”, recuerda Moore, que por aquel entonces estaba embarazada de su segundo hijo, Scout Willis People. “La verdad es que me sentí bien al respecto. Aunque me movía, ¿no? Pero me di cuenta de que le parecía un poco incómodo”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Cruise para hacer comentarios.

Demi Moore y Tom Cruise coprotagonizaron Cuestión de honor, drama de Rob Reiner de 1992 ( Getty )

Moore explicó que en aquella época era muy raro tener a una actriz embarazada en el rodaje. También admitió que tal vez se forzó demasiado al intentar demostrar que podía compaginar la maternidad con su carrera profesional.

“Ahora miro atrás y pienso: '¿En qué m***** estaba pensando?' ¿Y qué intentaba demostrar? Pero no tenía tanto apoyo como ahora”, dijo la estrella de The Substance. “Ya sabes, estar amamantando y luego bloquear y ensayar una escena”.

Añadió que, justo antes de dar a luz, hizo todo lo posible por ponerse en plena forma física para la película.

“Iba a llevar uniforme militar, y probablemente me anticipé demasiado y empecé a hacer ejercicio y a intentar ponerme en forma incluso antes de que naciera”, dijo Moore.

“Hice una excursión de dos horas y media el día que rompí bolsa. Hice un recorrido de 24 millas en bicicleta y luego estuve bailando en un club de reggae, de ahí que llegara dos semanas y media antes”.

Moore estuvo casada con el actor de Duro de matar Bruce Willis entre 1987 y 2000, y tuvo tres hijas durante ese tiempo: Rumer, de 36 años, Scout, de 34, y Tallulah, de 31.

Tom Cruise y Jack Nicholson protagonizaron Cuestión de honor ( Columbia Pictures )

Durante una charla en el British Film Institute a principios de este año, Cruise recordó su papel protagonista en Cuestión de honor, que le hizo ganar cuatro nominaciones al Oscar, junto a Jack Nicholson.

La película es probablemente más recordada por los intensos debates en el tribunal entre Cruise y Nicholson, en los que este último pronuncia el famoso diálogo: “No puedes manejar la verdad”.

“La gente nos rodeaba y llenaba las vigas para vernos pelear a Nicholson y a mí”, recuerda Cruise de las escenas en el tribunal. “Fue magnífico verlo y comprobar lo artista que es, como un gran cantante melódico. Verlo esculpir el diálogo y hacerlo suyo, encontrar su propia quietud. Es muy generoso, un actor de actores. Está fuera de cámara todo el tiempo, alimentándome, dándome de comer y apoyándome mucho”. Él solía decir: “Esa fue una buena toma, Tommy, buen trabajo, Tommy”. Es encantador y le encantó”.

Traducción de Olivia Gorsin