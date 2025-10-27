Las 26 películas más escalofriantes que no son de terror

Seamos honestos, todos hemos sido afectados por la histeria en torno a una película de terror que la gente afirma que es la “más aterradora de todos los tiempos”, solo para que sea un fracaso que no asustaría ni a un bebé.

Si miramos hacia atrás en la historia del cine, a menudo son los títulos que no están clasificados como de terror los que pueden causar los mayores sustos, a veces sin intención, cuando los directores intentan emocionarnos o educarnos.

Ya sea una película familiar aparentemente inocente, una película de guerra brutalmente veraz o un documental que no se anda con rodeos, el cine ha demostrado una y otra vez que una película no necesita un maníaco armado con una motosierra para aterrorizarnos.

A continuación se enumeran 26 películas que no son películas de terror, pero que probablemente deberían serlo.

26. La llegada de un tren a la estación de La Ciotat (1896)

Dejemos algo en claro: una película muda de 50 segundos sobre un tren que llega a una estación no da miedo en absoluto. Sin embargo, desde que los hermanos Lumière la estrenaron por primera vez en París en 1896, ha circulado un rumor. Como las imágenes en movimiento son un medio muy nuevo, se dice que los espectadores gritaron literalmente porque creyeron que el tren iba a atropellarlos. Los historiadores han analizado estas afirmaciones a lo largo del tiempo, pero eso no impidió que Martin Scorsese recreara el momento en su homenaje al cine temprano de 2011, Hugo.

25. El rey de la comedia (1982)

Antes de que Joaquin Phoenix se pintara la cara en Joker y de la desquiciada interpretación de Jake Gyllenhaal en Primicia Mortal, estaba Robert De Niro como Rupert Pupkin. La espeluznante incursión de Martin Scorsese en el mundo de la obsesión por las celebridades muestra a De Niro adentrándose en un tipo de trastorno que muchos han intentado replicar pero pocos han superado. Amplificado por una interpretación igualmente inquietante de Sandra Bernhard, el logro más aterrador de El rey de la comedia es quizás hacer que los espectadores simpaticen con un par de psicópatas secuestradores.

24. El mago de Oz (1939)

Vale, que Judy Garland nos lleve a cantar y bailar por el camino de baldosas amarillas para ver al “Maravilloso mago de Oz” no debería dar miedo, pero sus elementos de fantasía convierten al musical clásico en algo parecido a un sueño febril en tecnicolor, ejemplificado por la diabólica interpretación de Margaret Hamilton como la Malvada Bruja del Oeste y la multitud de personajes extraños que Dorothy conoce en su viaje. No nos hagas hablar de los monos voladores...

23. La cinta blanca (2009)

Cualquier película sobre el ascenso del fascismo va a ser aterradora, pero hacer esa historia sobre los orígenes literales del mal dentro de los niños crea algo mucho más desconcertante. El director Michael Haneke tiene un historial de subvertir los tropos del terror a lo largo de su carrera, en películas mucho más explícitas como El séptimo continente, Funny Games y Cache. Sin embargo, la forma misteriosa en que se expone la maldad en La cinta blanca hace que la experiencia sea mucho más inquietante.

22. 12 monos (1995)

Al igual que muchos directores de esta lista, Terry Gilliam utiliza elementos de terror en todas sus películas sin hacer nunca una película que encaje en el género. 12 monos, una película de ciencia ficción inspirada en el cortometraje de 1962 La Jetée, sobre un virus que acaba con gran parte de la humanidad, es un concepto bastante inquietante en sí mismo. Sin embargo, el final nihilista de la película sobre presenciar tu propia muerte y ser incapaz de detenerla es aún más profundamente perturbador.

21. El laberinto del fauno (2006)

La obra maestra de Guillermo del Toro de 2006, que ganó tres Oscar, es un ejemplo de cómo el director se esfuerza por encontrar la humanidad en los mundos de la fantasía y el terror. Ambientada durante el régimen fascista de Franco en España, El laberinto del fauno incluye algunas de las creaciones más aterradoras del visionario mexicano, como “El hombre pálido”, un monstruo de piel flácida que come niños y cuyos ojos están en sus manos.

20. Atrapado sin salida (1975)

Cualquier película ambientada en un hospital psiquiátrico no va a ser un barril de risas, pero Atrapado sin salida toma esa premisa y nos presenta a uno de los villanos más fríos y aterradores de la historia del cine. La enfermera Ratched, interpretada por Louise Fletcher, tiene la misma maldad que cualquier antagonista sádico del terror, pero es su falta general de humanidad lo que debería infundir miedo en cualquier espectador. Se podría argumentar que RP McMurphy, interpretado por Jack Nicholson, no merece ninguna simpatía, pero no se puede decir lo mismo de sus compañeros pacientes, especialmente el tartamudo Billy (Brad Dourif), cuya muerte, como resultado del trato degradante de Ratched, es absolutamente desgarradora.

19. Hombre muerde a perro (1992)

Esta comedia negra belga, disfrazada de documental, muestra a un equipo de filmación siguiendo los crímenes depravados de un carismático asesino en serie interpretado por Benoît Poelvoorde. Al principio, el equipo se mantiene a distancia de los delitos del asesino, pero luego se convierten lentamente en sus cómplices a medida que se adentran más en su sórdido mundo. Hombre muerde a perro es una película tan horrorosa como brutalmente divertida, que nos muestra un espejo oscuro frente a nuestra propia aceptación de la violencia.

18. La noche del cazador (1955)

En este trabajo de dirección en solitario de Charles Laughton, un predicador asesino en serie acecha a dos niños con la esperanza de que le lleven a una gran suma de dinero robado que su padre ha escondido. Su premisa por sí sola hace que La noche del cazador sea inmediatamente inquietante, pero la amenazante interpretación de Robert Mitchum como Harry Powell es prácticamente una encarnación del mal puro, que no puede ser disipada por la calidad onírica de la película.

17. Deliverance (1972)

Si alguna vez te han invitado a pasar un fin de semana al aire libre con tus amigos y te lo has pensado mejor, entonces probablemente hayas visto Deliverance demasiadas veces. La película de John Boorman, protagonizada por Burt Reynolds y Jon Voight, muestra cómo un humilde viaje en canoa se convierte rápidamente en una experiencia traumática que incluye agresión sexual, asesinato y una probable vida de terapia. Quienes la hayan visto, también pueden agradecerle a Deliverance por arruinar el sonido, por lo demás divertido, de un banjo.

16. Hombre Grizzly (2005)

Lo más aterrador de Hombre Grizzly, de Werner Herzog, no son los osos, sino Timothy Treadwell, que fue asesinado y devorado por un oso en 2003 y tuvo el desafortunado honor de grabar su propia muerte en una cinta. El audio nunca se utiliza en la película, pero sí vemos al famoso e intrépido Herzog escuchar la cinta y decir que es “la cosa más aterradora que he oído en mi vida”. La expresión que pone la exnovia de Treadwell, Jewel Palovak, mientras ve a Herzog escuchar la cinta es algo más desgarrador de lo que cualquier actor podría transmitir.

15. Zona de interés (2023)

Si La cinta blanca de Haneke trataba sobre los orígenes del mal, ¿qué sucede cuando éste se manifiesta plenamente? La película ganadora del Óscar Zona de interés de Jonathan Glazer, basada en una novela de Martin Amis de 2014, no da miedo por lo que se ve en pantalla, sino por los horrores que se insinúan a través de su diseño de sonido mientras observamos la vida cotidiana del oficial de las SS Rudolph Hoss y su familia, en su idílica casa al lado del campo de concentración de Auschwitz.

14. Perfect Blue (1997)

Si te gustó El cisne negro de 2010, entonces permítenos presentarte la original (aunque el director de El cisne negro, Darren Aronofsky, niega haber sido influenciado por la película). La película del gran animador fallecido Satoshi Kon sigue a Mima Kirigoe, miembro de un grupo de ídolos de J-Pop que comienza a perder el control de la realidad después de ser acosada y tener visiones de un doppelganger. El horror de Perfect Blue no está en las imágenes oscuras que evoca Kon, sino en el tormento psicológico que atraviesa la joven estrella del pop. Es un tema que es incluso más relevante ahora que cuando se hizo la película.

13. Zodiaco (2007)

Cuando el entusiasta dibujante de periódicos Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), que se ha obsesionado con resolver el caso del asesino del Zodíaco, termina en el sótano de una posible pista, sabes que las cosas no van a ir bien. Una abrumadora sensación de terror envuelve una escena en la que Graysmith oye un crujido en las tablas del suelo encima de él, lo que le hace correr hacia la salida. Aunque la escena no es más que una pista falsa, es un pequeño pero aterrador recordatorio de que el caso del Zodíaco nunca se resolvió, lo que significa que el asesino todavía podría estar acechando en cualquier lugar.

12. El acto de matar (2012)

Pocos documentales han difuminado tanto los límites entre la realidad y la ficción como El acto de matar de Joshua Oppenheimer. La película nominada al Oscar sigue la historia del exlíder de un escuadrón de la muerte indonesio, Anwar Congo, que entre 1965 y 1966 mató u ordenó la ejecución de entre 500.000 y 1 millón de sospechosos de ser comunistas. En lugar de que Congo y sus asociados volvieran a contar sus historias, Oppenheimer los desafió a recrear dramáticamente los asesinatos como si estuvieran haciendo una película, lo que los llevó a una profunda introspección psicológica. La película complementaria de 2014, un poco más anodina, La mirada del silencio, tampoco es un paseo por el parque.

11. Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971)

Roald Dahl demuestra que incluso una visita a una fábrica de chocolate debe tener un trasfondo de asesinato y maldad, aunque lo que más recordarán es el carácter surrealista de Willy Wonka. La presencia extrañamente amenazante de Gene Wilder a lo largo de la película crea momentos que te hacen cuestionar las verdaderas intenciones del personaje, y eso antes de que te des cuenta de que cuatro niños “mueren” durante la visita a su fábrica. Todo lo que podemos decir es que gracias a Dios no fue tan deprimente como la experiencia de Willy Wonka en Glasgow, que dejó a los niños llorando.

10. Réquiem por un sueño (2000)

Darren Aronofsky suele caminar por la delgada línea entre el horror y el drama, cayendo por lo general en excesos depravados que parecerían demasiado inverosímiles incluso para las películas más extremas. Réquiem por un sueño, su adaptación de la novela de Hubert Selby Jr. de 1978 sobre cuatro drogadictos cuyas vidas se descontrolan rápidamente, presenta imágenes tan grotescas y humillantes que casi socavan su poderoso mensaje sobre el abuso de sustancias. Además, aparece Jared Leto, ¿y qué podría ser más aterrador que eso?

9. El príncipe de los conejos (1978)

Muchas infancias se habrán visto arruinadas por padres que inocentemente pensaron que El príncipe de los conejos era una bonita película de animación sobre conejos y no se dieron cuenta de que en realidad era una historia horrorosa sobre las adversidades de la naturaleza. Basada en la novela homónima de Richard Adams de 1972, la película te sumerge en una madriguera de conejos llena de imágenes angustiosas y violencia brutal. Aunque la película ahora tiene una clasificación PG en el Reino Unido, es desconcertante pensar que alguna vez se hizo para el consumo exclusivo de niños.

8. Jurassic Park (1993)

Jurassic Park es básicamente el homenaje de Steven Spielberg a las “películas de monstruos” de la Edad de Oro de Hollywood, como King Kong, pero mucho más aterradoras y violentas. Ya fueran velociraptors acechando a sus presas humanas como un Jason Voorhees prehistórico, o un T-Rex devorando a un hombre mientras está en el baño, el terror desatado por los dinosaurios no se parecía a nada que el cine de gran éxito hubiera visto antes. Tal fue la sangrienta intensidad de las escenas de ataque en Jurassic Park que la BBFC actualizó la clasificación de la película de PG a 12A después de un relanzamiento en 2023.

7. Chitty Chitty Bang Bang (1968)

Aquí hay algunas cosas que toda buena película familiar necesita: niños adorables, una figura paterna excéntrica, un interés amoroso amable y cariñoso, algunas canciones geniales, un auto volador y... un personaje increíblemente espeluznante que secuestra niños. El cazador de niños en Chitty Chitty Bang Bang, adaptado por Roald Dahl de la novela de Ian Fleming, ha plagado los sueños de los niños durante décadas, con Robert Helpmann, un famoso bailarín de ballet que en la vida real amaba a los niños, esencialmente robándose esta película en cada escena en la que aparece, aprovechando algo mucho más oscuro de lo que se muestra en la pantalla.

6. Mulholland Drive (2001)

Cualquier cantidad de películas de David Lynch podrían haber acabado en esta lista, ya que toda su filmografía, desde Eraserhead hasta Inland Empire, nos presenta imágenes profundamente inquietantes que juegan con nuestras percepciones de los sueños y la sociedad. Su obra maestra de 2001, Mulholland Drive, presenta quizás uno de los mayores sustos de todo el cine cuando se nos presenta “El indigente” detrás de Winkie's Diner, una escena tan inteligentemente construida y llena de terror.

5. Regreso a Oz (1985)

Hacer una secuela más de 40 años después de la película original de El mago de Oz siempre iba a ser una decisión audaz, y en lugar de reavivar la alegría de la primera película, Walter Murch, colaborador frecuente de Francis Ford Coppola, redobló la apuesta por la oscuridad. Regreso a Oz es una película mucho más terrorífica que la original, con una princesa malvada que tiene una colección de cabezas cambiantes y una pandilla de matones que tienen ruedas en lugar de manos y pies. En su momento, un crítico la calificó de “un espectáculo de terror que se vistió de entretenimiento familiar”.

4. Ven y mira (1985)

Ambientada en Bielorrusia, durante la ocupación nazi del país en la Segunda Guerra Mundial, Ven y mira se ha ganado con justicia la reputación de ser una de las películas de guerra más aterradoras de la historia. El director Elem Kilmov escribió la película junto con Ales Adamovic, que fue testigo de muchas de las atrocidades llevadas a cabo por los nazis durante el conflicto. La experiencia de pesadilla, vista a través de los ojos de un combatiente de la resistencia de 14 años, intenta mostrar lo horrible que puede ser la guerra, tanto física como mentalmente.

3. Tiburón (1975)

Los fanáticos del cine debatirán durante el resto del tiempo si Tiburón es una película de terror o un thriller con un tiburón asesino, pero el hecho es que cambió el cine y probablemente haya hecho que generaciones de personas dejen de nadar en el océano. Al igual que Jurassic Park, Tiburón es la versión de Spielberg de las películas clásicas de monstruos y, en esencia, sentó las bases para muchas películas de terror que involucran bestias asesinas en las próximas décadas.

2. Las brujas (1990)

¿Quién hubiera pensado que dejar que Nicolas Roeg (el autor de la aterradora Don't Look Now y la surrealista El hombre que cayó a la Tierra) dirigiera una película para niños sería una buena idea? Pues bien, eso fue exactamente lo que ocurrió en 1990, cuando el creador de Los Muppets, Jim Henson, también trabajó como coproductor y creó los espantosos efectos prácticos. Cualquier niño que haya visto la secuencia en la que Anjelica Huston y sus compañeras brujas se transforman en sus yoes demoníacos probablemente siga teniendo pesadillas hasta el día de hoy, y no hablemos de convertir a niños pequeños en ratones. Por muy perturbadora que fuera la película, se dice que Roald Dahl se enfureció porque tuviera un final positivo, en comparación con la conclusión mucho más oscura de su novela.

1. Threads (1984)

El docudrama de 1984 de Mick Jackson es una representación terriblemente realista de un invierno nuclear, en el que el director optó por centrarse en el impacto científico y sociopolítico de cómo sería un ataque de esa magnitud. Para aumentar la desolación de la película, se suma el drama de la cocina de la historia, que se centra en una pareja joven de Sheffield. Esta historia doméstica se intercala con escenas de malestar social, esfuerzos desesperados por sobrevivir y noticieros ficticios. Threads, que solo se ha emitido en la televisión de la BBC cuatro veces, sigue siendo tan desgarradora e importante como lo fue hace 40 años.