Danny Trejo tiene las “manos atadas” por su contrato para la película de Ben Shapiro, declara su hijo

El hijo de Danny Trejo rechazó la versión de que su padre sabía en qué se estaba involucrando cuando aceptó participar en la polémica película Pawn Shop, producida por Daily Wire.

El actor de ascendencia mexicana, de 82 años, recibió numerosas críticas por participar en una película considerada favorable al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), producida por la compañía del comentarista conservador Ben Shapiro y ambientada en Minneapolis tras la muerte de Renee Good a manos de un agente del ICE.

La semana pasada, Danny Trejo aseguró que no apoya al ICE, sino a los inmigrantes, en un breve comunicado.

Sin embargo, su hijo Gilbert Trejo afirmó ahora que el actor de Mini espías no puede hablar libremente sobre la controversia debido a las obligaciones de su contrato y que, desde un principio, fue engañado para aceptar el proyecto.

“Mi padre no puede decir abiertamente lo que piensa sobre toda esta situación”, declaró Gilbert, un director de cine de 38 años que vive en Los Ángeles, durante una entrevista con The Independent el miércoles.

open image in gallery Danny Trejo acumula más de 450 créditos en cine y televisión, según IMDb ( Getty )

open image in gallery Gilbert Trejo (izquierda) habló con ‘The Independent’ sobre la participación de su padre, Danny Trejo, en una película de Ben Shapiro que apoya al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ( Gilbert Trejo/Instagram )

Debido a las cláusulas de su contrato que limitan lo que puede decir públicamente sobre la película, Gilbert publicó una historia en Instagram para explicar la situación de su padre.

“Mi padre tiene 82 años y nunca había oído hablar de Ben Shapiro. Tuve que explicarle quién era y qué clase de persona es. Por contrato, no puede hablar mal de él ni de la película, y tampoco puede abandonar el proyecto sin exponerse a una demanda por incumplimiento de contrato. Ni siquiera pudo publicar el comunicado que realmente quería”, escribió.

“Está atado a este proyecto absurdo y muchísima gente le dio la espalda de inmediato sin conocer los hechos”, agregó.

Gilbert contó a The Independent que, cuando su padre aceptó participar en la película, le dijeron que se trataba de una producción de acción que se filmaría en Montana. Sin embargo, dos semanas después de que comenzara el rodaje, la compañía de Shapiro se incorporó al proyecto.

“Para entonces, mi padre ya llevaba bastante tiempo filmando”, explicó. “Cuando eres actor, no puedes simplemente abandonar una película sin poner en riesgo el trabajo de todas las personas involucradas y provocar que se cancele toda la producción”.

Gilbert también aseguró que una parte “considerable” del elenco y del equipo de producción desconocía que el guion original sería modificado para ajustarse al mensaje político de The Daily Wire. Según relató, varias personas abandonaron el rodaje cuando se introdujeron esos cambios.

“Yo estaba sentado junto a mi padre cuando recibió una llamada de su agente, quien le dijo: ‘Tú eres el bueno de esta película. Hay manifestantes que se enfrentan a estos tipos y tú solo intentas proteger tu negocio y mantener la paz entre todos’”, recordó.

open image in gallery Danny Trejo protagonizará ‘Pawn Shop’, una polémica película producida por The Daily Wire, la compañía de medios de Ben Shapiro ( AFP/Getty )

En realidad, la película sigue a un agente del ICE, interpretado por Jesse Ray Gentry, que queda atrapado en la casa de empeños del personaje de Trejo durante un enfrentamiento con manifestantes tras la muerte de Renee Good. La producción, dirigida por Michael Polish y con las actuaciones de Harvey Keitel y Henry Thomas, tiene previsto su estreno para 2027.

El rodaje ya generó controversia y provocó protestas de vecinos que denunciaron no haber sido advertidos sobre el uso de munición de fogueo y otras molestias ocasionadas por la filmación. Como consecuencia, la producción se suspendió temporalmente hasta que se emitiera un nuevo permiso.

The Independent se puso en contacto con Danny Trejo, Ben Shapiro, The Daily Wire y la productora de la película para solicitar comentarios.

A principios de este mes, Danny Trejo se refirió a la controversia en una publicación de Instagram.

“Hola a todos. Quiero responder a algunos comentarios que han circulado sobre mí en las redes sociales. Quiero dejar algo muy claro: soy un mexicano orgulloso que siempre ha apoyado a su comunidad y siempre lo hará. Por supuesto que también apoyo a los inmigrantes. No apoyo al ICE. Sé de dónde vengo y conozco las dificultades que hemos enfrentado. Soy actor y mi trabajo es contar historias. Que Dios los bendiga. Danny”, escribió.

Gilbert aseguró, además, que el mensaje político de la película no podría estar más alejado de las convicciones personales de su padre.

Danny Trejo, conocido por su imagen de hombre rudo en el cine, ha participado anteriormente en campañas electorales de políticos demócratas como Karen Bass y Gavin Newsom.

En una entrevista con IndieWire en 2020, el actor declaró: “Como ya dije, prefiero mantenerme al margen de la política. Tengo seguidores de ambos partidos, pero eso no significa que deje de decir lo que pienso. A mis amigos republicanos les digo: ‘Oigan, mejor no hablemos de política porque, si no, les voy a ganar la discusión’”.

Gilbert también habló con The Independent sobre el compromiso político de su padre.

“Todo el tiempo tengo conversaciones con amigos que me dicen: ‘No sé cómo hablar con mis padres porque apoyan a Trump’. Y yo les respondo: ‘No puedo imaginarme lo que es eso’. No puedo imaginarlo porque mi padre participa activamente en las campañas de candidatos demócratas en cada ciclo electoral”, explicó.

Gilbert describió a su padre como alguien que, a lo largo de su carrera, muchas veces fue “el único mexicano en la sala”.

“Esa es una de las razones por las que le duele tanto que lo presenten como representante de algo con lo que no se identifica. Que la gente piense que no apoya ni defiende a su comunidad es desgarrador y deprimente”, afirmó.

Ante las críticas de quienes cuestionaron por qué Danny Trejo no abandonó la película, aunque eso implicara afrontar consecuencias económicas, Gilbert respondió: “La gente no sabe lo que implican estos contratos”.

open image in gallery “La gente no sabe todo lo que implican estos contratos”, declaró el hijo de Danny Trejo a ‘The Independent’ ( Getty )

“Es un actor que trabaja mucho”, explicó Gilbert, en referencia a los más de 450 créditos como actor que acumula Danny Trejo en IMDb. “Se gana la vida trabajando. Sus problemas y dificultades económicas son de conocimiento público. No es multimillonario, como algunos aseguran en las redes sociales”.

Gilbert también se refirió a la colaboración anterior de su padre con The Daily Wire en la serie de comedia animada para adultos Mr. Birchum, en la que Danny prestó su voz a un personaje en un episodio de 2024.

Según explicó, su padre conocía desde hacía décadas al creador de la serie, Adam Carolla, y aceptó participar sin darle demasiadas vueltas, sin saber que Carolla había cambiado radicalmente de postura política y comenzado a expresar su apoyo a las medidas de control fronterizo.

“Mi padre no está pendiente de lo que pasa en internet”, señaló Gilbert. “Hasta hace aproximadamente un año todavía usaba un celular de los que se doblan. Tuvo que comprarse un iPhone porque su teléfono anterior dejó de funcionar”.

Por suerte, Danny se ha mantenido en gran medida al margen de las críticas y los comentarios negativos que surgieron en las redes sociales tras conocerse su participación en Pawn Shop.

Sin embargo, Gilbert considera que la indignación dirigida contra su padre refleja, en realidad, el rechazo que generan las políticas migratorias de Donald Trump.

“La gente necesita expresar su indignación porque lo que está pasando es indignante”, afirmó. “Toda mi familia está molesta por lo que está ocurriendo en nuestro país con el ICE. Pero descargar ese enojo contra un mexicano de 82 años no es la solución”.

Traducción de Leticia Zampedri