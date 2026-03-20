La estrella de Hollywood Zendaya aclaró que “muchas personas fueron engañadas” por imágenes falsas generadas con IA que supuestamente mostraban su boda con Tom Holland, en medio de rumores persistentes sobre un posible matrimonio.

Las especulaciones crecieron después de que su estilista, Law Roach, insinuara que la pareja ya se había casado.

Durante su aparición en el programa de Jimmy Kimmel, la actriz de 29 años abordó directamente el tema. Al ser consultada, respondió con humor: “¿En serio? No he visto nada”. Luego aclaró: “Mientras seguía con mi día a día, la gente me decía: ‘¡Tus fotos de la boda están hermosas!’. Y yo les respondía: ‘Son hechas con IA. No son reales’”.

Los rumores aumentaron aún más cuando Zendaya apareció con un look nupcial en el desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París. A su llegada al Louvre, lució un corte bob oscuro, camisa blanca de cuello alto, falda voluminosa del mismo tono, cinturón negro y tacones. Además, llamó la atención un anillo dorado en su mano izquierda, debajo de su anillo de compromiso.

Zendaya y Tom Holland protagonizan las películas de Spider-Man ( PA )

La pareja se conoció en 2017, durante el rodaje de Spider-Man: De regreso a casa, y desde entonces mantuvieron su relación en gran parte en privado. Confirmaron el romance en noviembre de 2021 y se comprometieron el año pasado.

En los últimos días, los rumores crecieron tras declaraciones de su estilista, Law Roach, quien dejó entrever que ya se habían casado. En una entrevista con Access Hollywood, afirmó: “La boda ya ocurrió. Te la perdiste”. Ante la insistencia, contestó entre risas: “Es verdad”.

Ambos volverán a compartir pantalla a finales de este año en Spider-Man: Brand New Day, su cuarta película dentro de la saga. Sobre la franquicia, Zendaya dijo en el programa de Jimmy Kimmel: “Es una parte muy importante de nuestra historia. Crecimos con estas películas y es un privilegio seguir haciéndolas. Sé que a Tom le importa mucho el personaje. Es el mejor Spider-Man de todos los tiempos”.

Además, los dos tienen previsto protagonizar La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, cuyo estreno está previsto para 2026.

Traducción de Leticia Zampedri