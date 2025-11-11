Sydney Sweeney no está preocupada por el pésimo estreno en taquilla de su nueva película biográfica sobre boxeo, Christy.

Dirigida por David Michôd y estrenada en cines el pasado viernes, el drama deportivo está protagonizado por Sweeney, de 28 años, en el papel de la leyenda del boxeo femenino Christy Martin, que compitió en el ring de 1989 a 2012 y ostentó el título femenino de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo en 2009.

La película, sobre el histórico ascenso a la fama de Martin, se estrenó con apenas 1,3 millones de dólares en la taquilla nacional, lo que la convierte en uno de los mayores fracasos de taquilla de los últimos tiempos, según Box Office Mojo.

La película se proyectó en solo 2.011 salas norteamericanas, con un promedio de 649 dólares por localidad. Como referencia, Avengers: Endgame (2019) ostenta actualmente el récord del mayor fin de semana de estreno nacional, con 357.115.007 dólares en 4.662 salas, con un promedio de 76.601 dólares por sala.

Aun así, la estrella de euphoria">Euphoria, que también es productora de la película, no deja que las míseras cifras afecten a su gratitud por el impacto de la cinta.

open image in gallery Sydney Sweeney interpreta a la leyenda del boxeo Christy Martin en la película biográfica ‘Christy’ ( Black Bear )

open image in gallery ‘Christy’ se convierte en uno de los peores fracasos de la taquilla nacional

“Estoy profundamente orgullosa de esta película”, escribió Sweeney el lunes en Instagram, junto a una serie de fotogramas de la película e imágenes de detrás de cámaras.

“Orgullosa de la película que hizo David. Orgullosa de la historia que contamos. Orgullosa de representar a alguien tan fuerte y resistente como Christy Martin. Esta experiencia ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, añadió. “Esta película representa la supervivencia, el valor y la esperanza. A través de nuestras campañas, hemos ayudado a concienciar sobre tantos afectados por la violencia doméstica”.

Y aseveró: “Todos nos apuntamos a esta película con la convicción de que la historia de Christy podía salvar vidas. Gracias a todos los que vieron, sintieron y creyeron y seguirán creyendo en esta historia en los años venideros. Si Christy dio a una sola mujer el valor de dar su primer paso hacia la seguridad, habremos triunfado”.

"Así que sí, estoy orgullosa", concluyó Sweeney. “¿Por qué? Porque no siempre hacemos arte solo por los números, lo hacemos por el impacto. Y Christy ha sido el proyecto que ha causado más impacto en mi vida. Gracias Christy. Te quiero”.

open image in gallery Christy Martin (izda.) y Sydney Sweeney en el acto de Variety 2025 Power of Women celebrado en octubre ( Getty Images )

Christy, que se estrenó mundialmente en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto, presenta un desgarrador relato del grave abuso físico y emocional que Martin sufrió a manos de su exmarido y antiguo representante, Jim.

Martin, que ahora tiene 57 años, tenía 22 cuando conoció a Jim, que entonces tenía 47. Aceptó entrenarla y pronto su relación fue más allá de lo profesional. Se casaron en 1991.

Durante todo su matrimonio, Jim abusó mental y físicamente de ella. En 2010, cuando Martin finalmente intentó poner fin a su matrimonio, Jim casi la mata a tiros y varias puñaladas. Posteriormente, en 2012, fue declarado culpable de intento de asesinato en segundo grado y condenado a 25 años de prisión.

Jim murió el pasado noviembre mientras cumplía su sentencia.

Christy ya está en cines de Estados Unidos. Aún no se confirma la fecha de estreno para Latinoamérica.