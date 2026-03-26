El actor Antonio Banderas, nominado al Premio de la Academia, ha revelado que le advirtieron que, como actor español, solo interpretaría papeles de villano en Hollywood.

Este actor (65) comenzó su carrera en un pequeño teatro de su ciudad natal, Málaga, antes de conseguir papeles en películas españolas como Laberinto de pasiones (1982) y Matador (1986).

Saltó a la fama en Hollywood en 1992 tras ser elegido para el drama musical Los reyes del mambo, al que siguieron los aclamados dramas Philadelphia, Entrevista con el vampiro y el éxito de taquilla La máscara del Zorro.

open image in gallery Antonio Banderas ha revelado que le dijeron que en Hollywood lo encasillarían en un tipo de papel concreto ( Getty Images )

A pesar de haberse convertido en una gran estrella en EE. UU., Banderas reveló que pensaba que Hollywood era “un lugar vetado para los españoles” antes de comenzar su carrera en ese país.

En declaraciones al periódico británico The Times, Banderas dijo que le habían dicho que solo interpretaría papeles de villano si intentaba triunfar en Hollywood.

“Dijeron: ‘Estás aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de malo’”, dijo.

Sin embargo, al final les demostró que estaban equivocados cuando fue elegido para interpretar al Zorro junto a Catherine Zeta-Jones. “El problema fue que, unos años después, yo tenía máscara, sombrero, espada y capa, y el malo era el Capitán Love, que era rubio y tenía ojos azules”, expresó.

Añadió: “Aún más importante es El Gato con Botas, porque está dirigido a niños pequeños. Ven a un gato con acento español, incluso andaluz, y ven que es un buen tipo”.

Si bien la carrera cinematográfica de Banderas sigue en pleno auge —el actor apareció recientemente en Paddington en Perú , Indiana Jones y el dial del destino y Gato con Botas: El último deseo—, regresó a Málaga tras sufrir un infarto casi mortal en 2017.

open image in gallery Antonio Banderas en ‘La máscara del Zorro’ ( Rex )

Posteriormente compró un teatro sin ánimo de lucro en Málaga y su objetivo es contribuir a superar el “enorme complejo de inferioridad” de España.

En declaraciones a The Independent en 2019, Banderas afirmó que el infarto había sido “una de las mejores cosas que le [habían] pasado en la vida”.

“Pensé que iba a morir, y eso me hizo comprender la vida de una manera más profunda y compleja”, dijo, y agregó: “Me desapegué de las cosas que ya no son importantes —el auto, esto y aquello— y luego centré mi atención en la familia, los amigos y en recuperarme, y en las verdaderas razones por las que me convertí en actor”.

En los últimos 30 años, hemos visto a más actores españoles protagonizar grandes películas de Hollywood, desde Penélope Cruz en Vicky Cristina Barcelona de 2008 hasta Javier Bardem como el Rey Tritón en la película de acción real de La Sirenita.

Asimismo, el próximo mes, la cantante catalana Rosalía hará su debut como actriz de televisión en la nueva temporada del drama de HBO Euphoria, junto al ganador del Super Bowl, Marshawn Lynch.

Traducción de Sara Pignatiello