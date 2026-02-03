La edición LX del Super Bowl se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en California.

Este año, el trofeo se disputará entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Además, algunos fanáticos se preparan para ver a Bad Bunny estelarizar el show de medio tiempo del 2026.

Además del juego en sí, el tema más importante del Super Bowl que está en boca de todos es el show de medio tiempo, donde algunos de los artistas más famosos del mundo, desde Bruce Springsteen hasta Katy Perry, han entretenido a los fanáticos en el estadio.

Antes de que comience Super Bowl de este año, te presentamos 10 de las mejores actuaciones de medio tiempo de todos los tiempos.

10) Tom Petty and the Heartbreakers (2008)

open image in gallery Tom Petty estelarizó el show de medio tiempo del Super Bowl en 2008 ( Getty )

Sin adornos, solo buen rock and roll a la antigua. La actuación de Tom Petty a menudo se omite de los rankings de los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl, pero la incluimos aquí porque se voló la barda. Comenzó con “American Girl”, después “Won't Back Down”, “Full Moon Fever” y la emotiva “Free Fallin’”, y remató con una conmovedora interpretación de “Runnin' Down a Dream”.

9) U2 (2002)

U2 tuvo la poco envidiable tarea de tratar de levantarle el ánimo a todos solo seis meses después de los ataques del 11 de septiembre, pero hicieron un trabajo admirable, con interpretaciones de canciones edificantes como “Beautiful Day”.

8) Paul McCartney (2005)

McCartney vino antes de las estrellas del pop que intentan superarse unas a las otras con extravagantes escenografías y suntuosos disfraces. En vez de esto, ofreció cuatro canciones interpretadas de forma muy bella, de las cuales la última, “Hey Jude”, provocó que la multitud en el EverBank Field Stadium de Jacksonville cantara de forma épica junto con él.

7) Madona (2012)

Una de las pocas que superó la entrada de Katy Perry en 2015 fue Madonna, tres años antes, quien apareció en un carruaje dorado gigante conducido por unos cien hombres musculosos vestidos como soldados romanos. Trajo consigo a Nicki Minaj y MIA para “Give Me All Your Luvin’” y también interpretó sus éxitos “Like a Prayer”, “Music” y “Express Yourself”.

6) Katy Perry (2015)

open image in gallery Katy Perry actúa en el Super Bowl del 2015 ( Getty Images )

Hay pocas entradas tan grandiosas como pararse encima de un león dorado gigante con ojos brillantes. Katy Perry llegó con todo durante su espectáculo de medio tiempo en 201, donde interpretó “Roar”, “Dark Horse”, “California Gurls”, “Firework” y “Teenage Dream”. ¿Y quién podría olvidar al notorio bailarín disfrazado de tiburón y su mala coordinación?

5)Bruce Springsteen (2009)

“Pon esos dedos de pollo en la mesa y sube el volumen al máximo”, ordenó the Boss. El set de 12 minutos de Springsteen comenzó con “Tenth Avenue Freeze-Out” y también incluyó “Born to Run”, “Glory Days” y “Working on a Dream”. Springsteen tendrá una especie de aparición breve este año, ya que protagoniza un anuncio publicitario de Jeep.

4) Lady Gaga (2017)

En uno de los espectáculos de medio tiempo más extravagantes de los últimos tiempos, Lady Gaga comenzó su actuación lanzándose desde lo alto del estadio (sujeta a un arnés, por supuesto), lo que provocó miles de memes. Una vez que aterrizó de forma segura, emocionó al público con sus mayores éxitos: “Poker Face”, “Born This Way”, “Telephone”, “Just Dance”, “Million Reasons” y “Bad Romance”.

3) Jennifer Lopez y Shakira (2020)

La actuación rockera de apertura de Shakira se sintió como una respuesta directa a la torpe noción de que los hombres son los únicos que pueden montar un buen show. La cantante de “Hips Don't Lie” usó su guitarra eléctrica como un arma para “Empire”, antes de que J-Lo aterrizara desde el edificio Empire State, una referencia a su natal Bronx, para una serie de rutinas de baile frenéticas y con excelente coreografía. El dúo no solo borró sino que eliminó toda memoria del insoportable show de medio tiempo del Super Bowl de Maroon 5 del año anterior, con una actuación de alto octanaje y desbordante que fue grande en el orgullo latino.

2) Beyoncé (2013)

open image in gallery Beyonce junto a Kelly Rowland y Michelle Williams en el Super Bowl del 2013 ( Getty Images )

Beyoncé básicamente empata con Prince para la mejor actuación en un Super Bowl de todos los tiempos. Fue audaz, fue feroz, fue perfecta en su totalidad. Entró al escenario con “Crazy in Love” después de una versión a capella de “Love on Top”, mostró algunos de sus mejores pasos de baile, antes de pasar a otros éxitos como “End of Time” y “Baby Boy”. Por último, vimos una sorprendente reunión de Destiny's Child junto con Michelle Williams y Kelly Rowland, una actuación tan poderosa que las luces del estadio se apagaron cuando terminó.

1) Prince (2007)

La mejor. Claro que The Purple One no fue responsable por la lluvia que comenzó a caer durante su espeluznante actuación de 12 minutos, que incluyó sus propias versiones de “We Will Rock You” y “All Along the Watchtower”. Pero llegó en un momento tan perfecto que querías creer que lo fue. Después de sus interpretaciones de “1999/Baby I'm a Star”, Prince cerró con “Purple Rain” en lo que debe clasificarse entre una de sus mejores interpretaciones en vivo de esa canción.