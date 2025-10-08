Travis Kelce rompe el silencio sobre las letras subidas de tono de Taylor Swift en su tema ‘Wood’

Travis Kelce dio su veredicto sobre The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de su prometida, Taylor Swift, que incluye una canción con letras abiertamente sexuales inspiradas en su relación.

Durante el episodio del miércoles de su pódcast New Heights, que conduce junto a su hermano Jason Kelce, el jugador de la NFL, de 36 años, habló por primera vez sobre el tema ‘Wood’, uno de los más comentados del disco.

“¡‘Wood’, una gran, gran canción!”, lanzó Jason entre risas. “¿Qué opinas de ‘Wood’? Tenía que hacerte esa pregunta”.

Travis estalló en carcajadas antes de decir: “¡Es una gran canción!”.

Y Jason insistió: “¿Te agrandaste un poco después de oír ‘Wood’?”.

open image in gallery Travis Kelce dice que la canción más subida de tono de Taylor Swift sobre él es “una gran canción” ( AFP/Getty )

Travis Kelce, quien comenzó a salir con la cantante de Shake It Off en 2023, afirmó que no se sentía presumido ni confiado por la canción “Wood”, a pesar de su contenido claramente sugerente. “Cualquier canción en la que ella me mencione es muy…”, alcanzó a decir, antes de que su hermano Jason lo interrumpiera: “Esa no es cualquier canción. Es muy específica”.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs evitó entrar en detalles y respondió con picardía: “Amo a esa chica, ¿a qué te refieres?”.

Pero Jason no soltó el tema. Insistió en que la canción funcionaba como un “apéndice” y que hablaba de “algo muy específico”, en aparente referencia a la intimidad de la pareja. Entre risas, Travis negó que esa fuera la interpretación correcta.

Jason fue más allá y citó una línea con doble sentido del tema:

“Travis, por favor. ‘El árbol de secuoya no es difícil de ver’”, lanzó, en alusión a la letra. “Esa es una descripción generosa, me parece. Si alguien escribiera una canción sobre mí, sería algo como: ‘Arce japonés, con suerte lo ves’”.

Al final, Jason le dio su visto bueno ‘Wood’ (una forma coloquial de aludir a una erección en inglés) y dijo que ese tipo de humor infantil siempre le sacaba una sonrisa.

En su canción ‘Wood’, Taylor Swift canta sobre cómo su relación con Travis Kelce —con quien se comprometió en agosto— transformó su vida.

open image in gallery Portada del álbum de Taylor Swift ‘The Life of a Showgirl’ ( AP )

“Perdóname, suena arrogante / Él me hipnotizó y abrió mis ojos / Árbol de secuoya, no es difícil de ver / Su amor fue la llave que abrió mis muslos”, canta Swift (35) en el estribillo posterior.

“Amor, admito que he sido un poco supersticiosa (Supersticiosa) / Rompiste la maldición con tu varita mágica (Ah) / Parece ser que tú y yo, creamos nuestra propia suerte / New Heights (New Heights) de hombría (Hombría)”, continúa Swift, haciendo referencia al popular pódcast New Heights (Nuevas Alturas) de Kelce, y añade: “No tengo que tocar madera”.

Varios fans interpretaron la línea “secuoya gigante” como una referencia indirecta a un tuit viral de 2021 que satirizaba las metáforas sexuales en la música pop. El tuit decía: “Swifties cuando Ariana Grande canta sobre sexo y no lo escribe como: ‘metió su larga madera en mi bosque de secuoyas y dejó que su savia fermentara mis raíces’,” acompañado de un GIF de Viola Davis llorando.

Swift ha hablado abiertamente sobre el tono sugerente de “Wood”. Durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, explicó que su intención original era jugar con la expresión “tocar madera”, pero que la canción tomó otro rumbo:

“En realidad todo empezó con algo muy inocente. Entré al estudio, empezamos a fluir con la vibra… y no sé. No sé cómo terminamos aquí, ¡pero amo esta canción!”, dijo entre risas.

Traducción de Leticia Zampedri