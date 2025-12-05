Robbie Williams cree que el empeoramiento de su vista ha sido causado por los medicamentos inyectables para adelgazar.

El cantante de 'Angels' lleva varios años utilizando inyecciones para controlar su peso, pero admite que uno de los efectos secundarios podría ser una ligera visión borrosa.

“Quiero advertir a la gente que lea esto de los riesgos potenciales, para que se asegure de investigar”, declaró al periódico británico The Sun. Añadió: “Fui un consumidor bastante precoz de las inyecciones, pero lo que también estoy notando es que mi vista no es muy buena”.

Explicó que era incapaz de distinguir a determinados asistentes dentro del público en sus conciertos, y que hace poco asistió a un partido de fútbol en el que los jugadores le parecieron “manchas en un campo verde”. También ha tenido que cambiar la graduación de sus anteojos.

“Todo el mundo lo está experimentando. Yo le digo a la gente: ‘Borroso, ¿verdad?’. Y dicen: ‘Oh Dios mío, ¿es por eso?’”, expresó.

Un estudio de 2024, que analizó a 17.000 pacientes a lo largo de seis años, descubrió que las personas a las que se había recetado semaglutida —que se vende bajo marcas de inyecciones para adelgazar como Ozempic y Wegovy— tenían siete veces más probabilidades de desarrollar una afección ocular grave pero poco frecuente, que puede provocar la pérdida de visión en un ojo.

Robbie Williams en un partido de fútbol benéfico en junio ( Getty Images )

El estudio, sin embargo, no pudo demostrar que la semaglutida causara realmente la enfermedad, y admitió que el número de afectados era pequeño.

Williams reveló en 2023 que su entonces reciente pérdida de peso era resultado del uso de estas inyecciones, y que era una necesidad médica debido a sus experiencias de depresión. “Nena, estoy tomando Ozempic”, dijo al diario The Times, y agregó: “Bueno, algo como Ozempic. Es como un milagro de Navidad”.

“Me han diagnosticado de autodesprecio tipo 2”, bromeó, y continuó: “Es terriblemente catastrófico para mi salud mental aumentar de peso. Mi voz interior es intolerante y cruel frente a la gordura. Es enloquecedor”.

Y además compartió: “Con la dismorfia corporal, cuando la gente te dice que está preocupada por tu aspecto, piensas: ‘Lo he conseguido’. Y cuando la gente me dice: ‘Nos preocupa que estés demasiado delgado’, eso se traduce en mi cabeza como ‘lo logré: he llegado a la tierra prometida’”.

En octubre, Williams —cuya vida fue contada a través de un chimpancé en la película biográfica Better Man, estrenada el año pasado— anunció que se había visto obligado a cancelar un concierto en Estambul, Turquía, para proteger la seguridad pública.

Traducción de Sara Pignatiello