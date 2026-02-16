Cómo Nicki Minaj pasó de reina del rap a polémica admiradora de Trump

El espectacular ascenso de Nicki Minaj y su sorprendente caída de la gracia del público han sido innegablemente extraños.

Antaño conocida como la “reina del rap”, que abrió el camino a las mujeres raperas con éxitos como ‘Anaconda’ y ‘Super Bass’, la estrella se ha visto exiliada del género en los últimos años debido a disputas con otras celebridades y a las críticas por su matrimonio con un delincuente sexual convicto. Pero mientras Minaj se enfrentaba al rechazo de sus compañeros y de la industria que una vez la celebró, se volvió más popular entre los conservadores por su abierto apoyo a Donald Trump.

El ascenso de la rapera a la cima de la tierra MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) llegó a su punto culminante el miércoles en un evento del Tesoro de Estados Unidos, donde Minaj,con un abrigo de piel blanco y sus características uñas largas de acrílico, se paró en el escenario con Trump, le apretó la mano y declaró: “Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar”.

La proclamación pública marcó el final de cualquier especulación de los Barbz (el nombre de los despiadadamente devotos fans de Minaj) sobre su postura política. Algunos se habían negado a creer que Minaj, una inmigrante indocumentada que pasó años cultivando una base de fans progresista entre las comunidades queer y la gente de color, se uniera a un presidente que ha amenazado los derechos LGBTQ+ y declarado la guerra a los inmigrantes.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sigue leyendo para conocer la crónica del ascenso y la caída de Minaj.

open image in gallery Nicki Minaj mostró su apoyo a Donald Trump en la Cumbre de Cuentas Trump del Departamento del Tesoro ( Getty Images )

El auge de Nicki Minaj en el rap

El dominio de Minaj en el mundo del hip-hop se produjo rápidamente. Después de años en los que su nombre circulaba en voz baja gracias a su estilo libre en el circuito clandestino de los mixtapes, la rapera nacida en Trinidad irrumpió en el estrellato global con su álbum debut de 2010, Pink Friday. El disco, que encabezó la lista Billboard 200, contó con la participación de superestrellas como Eminem, Rihanna y Kanye West, y obtuvo la certificación de triple platino. Sus singles ‘Moment 4 Life’, ‘Your Love’, ‘Fly’, ‘Check It Out’ y ‘Super Bass’ se convirtieron en éxitos que entraron en el Top 40 de canciones del Billboard Hot 100 de la época.

La rapera consolidó su estatus de ícono de la cultura pop al mostrar su estrafalario estilo de moda y su sentido del humor en actos públicos. Cantó en el Victoria’s Secret Fashion Show de 2011 y cantó con Prince en el lanzamiento de la colección Versace de 2011 para H&M. Minaj también fue telonera de la gira de Britney Spears ese año y apareció como invitada musical en Saturday Night Live. Subió al escenario con Madonna en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl XLVI en 2012 y se convirtió en la primera rapera en actuar en los premios Grammy de ese año.

Entonces, publicó Pink Friday: Roman Reloaded en abril de 2012, que incluía los éxitos pop ‘Starships’ y ‘Beez in the Trap’, y se embarcó en su primera gira mundial. Su tercer álbum, The Pinkprint, se publicó en 2014 y dio lugar a los exitosos singles ‘Anaconda’ y ‘Only’, en los que participaron Drake, Lil Wayne y Chris Brown.

En 2015, las emisoras de radio más populares reproducían la música de Minaj sin parar. En un género hasta entonces dominado por los hombres, se abrió paso con ingeniosos juegos de palabras y adoptando diferentes personajes en sus canciones. Time nombró a Minaj una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2016.

open image in gallery Nicki Minaj subió al escenario con Madonna durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLVI en febrero de 2012 ( Getty Images )

open image in gallery Nicki Minaj dio un concierto durante el desfile de moda de Victoria's Secret 2011 ( Getty Images )

Sin embargo, el impulso de Minaj comenzó a decaer cuando su reinado, que en su día fue único, dio paso a una nueva era del rap femenino, con estrellas como Cardi B, Doja Cat, Megan Thee Stallion e Ice Spice

La artista, 12 veces nominada a los Grammy, seguía cosechando triunfos, pero cada vez eran más escasos. Minaj logró sus primeros singles número uno en el Billboard Hot 100 con ‘Say So’ de Doja Cat y ‘Trollz’ de 6ix9ine en 2020. Con ‘Super Freaky Girl’, de su último álbum, Pink Friday 2 (2023), consiguió su primer número uno como solista en Estados Unidos. El álbum la consolidó como la rapera con más discos número uno de la historia y la impulsó a realizar la gira de conciertos más taquillera realizada por una mujer en el hip-hop.

A pesar de su éxito, la gira mundial de Pink Friday 2 se desarrolló en paralelo a un problema inminente: la disputa de Minaj con Megan Thee Stallion.

open image in gallery La gira Pink Friday 2 World Tour de Nicki Minaj ha sido la más taquillera de la historia para una mujer en el hip-hop ( Getty Images for Live Nation )

Nicki Minaj vs. Megan Thee Stallion

La carrera de Minaj ha estado marcada por múltiples disputas con otras celebridades. Miley Cyrus, Cardi B y Kanye West son solo algunas de las estrellas con las que se ha peleado en público, pero ninguna ha sido tan feroz como su rivalidad con la también rimadora Megan Thee Stallion.

Desde 2021, Minaj y Megan se han atacado mutuamente en las letras de sus canciones, aunque Megan ha dicho que no sabe qué fue lo que inició el pleito. Sin embargo, Megan cruzó una línea con su exitoso single de 2024, ‘Hiss’.

Aunque Megan no mencionó a Minaj por su nombre, se interpretó que la letra de la canción incluía una indirecta a Minaj y a su marido, Kenneth Petty, que es un delincuente sexual registrado tras haber sido declarado culpable por intento de violación por una agresión en 1994. Minaj arremetió contra Megan en respuesta al lanzamiento de la canción y provocó reacciones negativas por burlarse de temas sensibles como la muerte en 2019 de la madre de Megan y el polémico tiroteo del también rapero Tory Lanez que dejó a Megan con una herida en el pie.

A medida que los fans y los colegas del rap se pusieron en gran medida del lado de Megan, Minaj quedó aún más aislada de su título de “Reina del Rap”, ya que otras artistas fueron elogiadas por recoger su antorcha en el género. Doechii, por ejemplo, se convirtió en la tercera mujer en ganar el premio al mejor álbum de rap en los Grammy de 2025 por Alligator Bites Never Heal y poco después fue nombrada Mujer del Año 2025 por Billboard.

Nicki Minaj se convierte en la favorita de MAGA

Durante el primer mandato presidencial de Trump, Minaj se había pronunciado en contra de sus esfuerzos de deportación masiva de inmigrantes como una mujer nacida en Trinidad que se mudó a Nueva York con su familia cuando tenía cinco años. Escribió en Facebook en 2018: “Llegué a este país como inmigrante ilegal a los 5 años. No puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me quiten a mis padres a la edad de 5 años. Esto me da mucho miedo. Por favor, deténganlo. ¿Pueden tratar de imaginar el terror y pánico que sienten estos niños en este momento?”.

En otoño de 2025, Minaj había empezado a utilizar sus plataformas de redes sociales para elogiar a Trump, lo que algunos Barbz tomaron en un principio como una forma de trolear. La rapera es conocida por sus opiniones francas, pero nunca había apoyado públicamente a un candidato político (si no contamos su verso en ‘Mercy’ en el que bromeaba sobre su voto a Mitt Romney).

En noviembre, Minaj agradeció a Trump sus amenazas contra el gobierno nigeriano por la “matanza de cristianos”, y más tarde se unió a su administración en un panel para hablar sobre el tema.

open image in gallery Nicki Minaj (a la derecha) se enfrentó a una respuesta muy negativa por su participación sorpresa con la activista conservadora Erika Kirk en el AmericaFest 2026 de Turning Point USA, de cuatro días de duración ( Getty Images )

Al mes siguiente, causó asombro al unirse a la viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, en un evento de Turning Point USA, donde la rapera dijo que estaba cansada de que la “mangonearan” y prometió decir lo que pensaba sobre su apoyo a Trump.

“Esta Administración está llena de gente con corazón y alma, y hacen que me sienta orgullosa de ellos. También de nuestro vicepresidente... bueno, me encantan los dos”, expresó Minaj, y concluyó: “Ambos tienen una extraña habilidad para mostrarse como figuras con las que te puedes identificar”.

Muchos de los fans de Minaj compartieron sus devastadas respuestas en las redes sociales al hecho de que la estrella condenada al ostracismo acogiera a la administración de Trump y sus valores conservadores. Algunos se preguntaron si se trataba de un intento de sacar dinero, mientras otros llamaban a boicotear la música de la rapera y compartían fotos de su mercancía en la basura.

Otros teorizaron que Minaj —que una vez cantó “Island girl, Donald Trump want me go home” (Chica isleña, Donald Trump quiere que me vaya a casa), en referencia a las políticas antiinmigración de Trump—, se estaba adaptando al controvertido presidente para acelerar el proceso para tener la residencia legal en EE. UU. Esa teoría fue impulsada aún más el miércoles, cuando Minaj apareció mostrando su nueva Tarjeta Dorada de un millón de dólares, con la que el presidente prometió que conseguiría a los propietarios la ciudadanía “en un tiempo récord”.

Ante las protestas de sus fans, Minaj eliminó su cuenta de Instagram. Cuando Erika Kirk le dio las gracias por apoyar a Trump a pesar de las reacciones en contra por parte de la industria del entretenimiento, Minaj dijo que no se “había dado cuenta” de las críticas, y añadió: “Ni siquiera pensamos en ellas”.

En el evento del Tesoro de Estados Unidos el miércoles, Minaj criticó a las personas que están en contra de Trump por “hostigarlo” y orquestar “campañas de desprestigio”.

“El odio o lo que la gente tenga que decir, no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más”, afirmó. “Tiene mucha fuerza detrás de él, y Dios lo está protegiendo. Amén”.

Trump, por su parte, dijo sobre la rapera: “Ella es muy buena. Ella ha sido MAGA, ¿qué puedo decir? Ha estado con nosotros todo el tiempo”.