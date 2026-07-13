Jay-Z responde a las críticas tras el retraso de tres horas de su concierto en el Yankee Stadium

Jay-Z puso fin a su gira en el Yankee Stadium con un espectáculo que comenzó con más de tres horas de retraso.

Los fans estaban furiosos y exhaustos mientras esperaban el espectáculo el domingo, ya que miles de personas permanecieron retenidas a las afueras del recinto en la ciudad de Nueva York hasta que el concierto comenzó poco después de la medianoche.

El rapero, cuyo nombre real es Shawn Corey Carter, se refirió al retraso poco después de subir al escenario, explicando a la multitud que el concierto se había pospuesto para evitar problemas de seguridad entre el público, según The Hollywood Reporter.

“Déjenme explicarles el retraso”, dijo Jay-Z, de 56 años, tras dar comienzo al concierto. “Había unas 10.000 personas afuera; cerramos todas las puertas y alguien entró corriendo. Cerraron la puerta por la seguridad de ustedes y de todos los que estaban afuera”.

Y continuó: “Hay 10.000 personas afuera; no quiero empezar la música y que la gente salga pisoteada. Lamento mucho las molestias, pero tenía que asegurarme de que todos estuvieran bien. Agradezco su paciencia”.

El concierto de Jay-Z del domingo en el Yankee Stadium se retrasó más de tres horas ( Reuters )

Roc Nation, el sello discográfico de Jay-Z, declaró en un comunicado compartido con The Independent: “El domingo por la noche, en varias entradas para aficionados del Yankee Stadium, cientos de personas en grupos numerosos que no tenían entradas para la actuación de esta noche arremetieron contra los asistentes que se encontraban pacíficamente con sus entradas y, en algunos casos, vulneraron la seguridad”.

Y agregó: “Como consecuencia, las puertas de acceso al estadio permanecieron cerradas durante un tiempo prolongado. Gracias a la atenta supervisión del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), las puertas se reabrieron con cautela y cuidado para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Los Yankees, Roc Nation y Live Nation expresan su profundo agradecimiento al NYPD y al personal de seguridad del Yankee Stadium por su liderazgo y dirección durante toda la noche, por anteponer el bienestar de los asistentes a cualquier otra consideración”.

Una vez que comenzó el espectáculo, el público perdonó rápidamente la demora, ya que el último espectáculo, denominado Extra Innings, contó con invitados especiales y concluyó alrededor de las 2:45 a. m. con fuegos artificiales de celebración sobre el estadio.

La tercera noche de la residencia de Jay-Z en su ciudad natal había generado una gran expectativa después de que el ícono del hip-hop trajera consigo a su esposa Beyoncé y a su hija Blue Ivy, así como a Nas y Alicia Keys durante la primera noche de los espectáculos y a Eminem para la segunda.

En el último concierto, Rihanna hizo una aparición especial y se unió a Jay-Z para interpretar su canción Run This Town antes de cantar Bitch Better Have My Money. Beyoncé también subió al escenario e interpretó Drunk In Love y Teyana Taylor se unió para cantar Can't Knock the Hustle. Usher y Pharrell Williams también sorprendieron a los fans como invitados especiales.

Los conciertos en el Yankee Stadium se anunciaron para celebrar el 30.º aniversario de su álbum debut, Reasonable Doubt, y el 25.º aniversario de su aclamado sexto álbum, The Blueprint. El rapero extenderá la celebración durante los próximos meses con presentaciones en Londres, París y Los Ángeles.

Traducción de Olivia Gorsin