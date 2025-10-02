Dos estrellas de One Direction se reunirán para una nueva serie de Netflix
Se espera que Louis Tomlinson y Zayn Malik hablen de la muerte de Liam Payne en el nuevo programa
Dos antiguos miembros de One Direction, Louis Tomlinson y Zayn Malik, se reunirán para una nueva serie de Netflix.
En el programa, cuyo título aún no se ha confirmado, el dúo realizará un viaje por carretera a través de EE. UU.
Según The Hollywood Reporter, la serie será dirigida por Nicola Marsh, que también estuvo detrás del documental Child Star de Demi Lovato.
Además de hablar de sus viajes, vidas y carreras, también se espera que Tomlinson y Malik hablen de la trágica muerte en 2024 de su antiguo compañero de banda Liam Payne.
No se espera que los otros miembros de One Direction, Harry Styles y Niall Horan, aparezcan en el programa cuando se estrene en 2026.
Payne murió en circunstancias estremecedoras a la edad de 31 años, al caer desde el balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2024.
Tanto Tomlinson como Malik compartieron emotivas declaraciones tras la muerte de Payne.
Tomlinson escribió: “Estoy más que devastado por tener que escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, y tenía un alma positiva, divertida y amable”.
“Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me maravilló al instante, pero lo más importante es que, con el paso del tiempo, se convirtió en el hermano atento que había deseado toda mi vida”, añadió.
“Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía, a menudo hablábamos de reunirnos de nuevo en un estudio para intentar recrear la química de composición que habíamos creado en la banda”, continuó Tomlinson.
“Y que conste que, en mi opinión, Liam era la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde muy joven, su afinación perfecta, su presencia escénica, su don para la escritura. La lista continúa. Gracias por darnos forma, Liam”, concluyó.
Malik rindió homenaje a Payne en su cuenta personal de Instagram, compartiendo una dulce foto de sí mismo dormido en el regazo de Payne en un autobús de gira, mientras Payne también dormía desplomado encima de él.
Malik escribió: "Liam, me he encontrado a mí mismo hablándote en voz alta, esperando que puedas oírme, y no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que podíamos tener en nuestras vidas”.
"Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un abrazo por última vez y despedirme de ti como es debido y decirte que te quería y te respetaba muchísimo. Guardaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre. No hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora mismo, aparte de devastado. Espero que, estés donde estés ahora mismo, estés bien y en paz y sepas lo querido que eres. Te quiero, hermano”, agregó.
En 2020, Tomlinson dijo a The Independent que estar en One Direction era “como una droga”.
Traducción de Sara Pignatiello