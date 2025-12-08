Elton John compartió un TikTok indignado después de que unos fans descarados comentaran el estado de su cocina.

El mes pasado, el legendario cantautor británico compartió un divertido TikTok sobre no poder escapar de su exitoso single Step Into Christmas.

El video mostraba a John, de 78 años, abriendo frenéticamente varios armarios y cajones de su cocina mientras la canción sonaba a todo volumen.

Desde entonces, acumuló casi 8 millones de visitas en la plataforma de streaming. Sin embargo, algunos comentarios de los fans llevaron a la estrella de Rocket Man a hacer un clip de seguimiento.

“Hola, gente”, comienza en el nuevo TikTok. “Aquí les habla Elton John. Hace un par de semanas hice unos videos en esta cocina sobre lo loco que me estaba volviendo Step Into Christmas, y tuvo una respuesta increíble, que me sobresaltó bastante.

Pero muchas de las respuestas fueron negativas sobre lo sucio que estaba mi horno. La puerta de mi horno, la ventana de mi horno. Y les puedo asegurar que no tengo nada sucio en esta casa. Nunca tuve nada sucio. No soy una persona sucia.

Así que para probar que no tengo nada sucio, voy a hacer algo para demostrárselos”

Elton John: “Te puedo asegurar que no tengo nada sucio en esta casa” ( TikTok/Elton John )

En otro video, se puede ver a John poniéndose un par de guantes de goma rosas y esponjosos y fregando la puerta del horno.

“¡Mira esto, oh! Caramba”, dice. “Mira, tengo la ventana del horno más limpia de Windsor”.

Publicada en 1973, Step Into Christmas fue escrita por John y su viejo compañero Bernie Taupin. La canción alcanzó el número 24 en la lista de singles del Reino Unido, pero logró un nuevo máximo de número 8 en 2019.

En diciembre de 2023, la Industria Fonográfica Británica la certificó como triple platino, y hoy sigue siendo una de las canciones festivas más populares del Reino Unido.

¡Actualmente va camino de volver al Top 40 del Reino Unido, junto con otros clásicos navideños inmortales como All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, Fairytale of New York de The Pogues y Last Christmas de Wham!

Wham! consiguió el número 1 de Navidad durante los dos últimos años. El dúo de pop de los ochenta, formado por Andrew Ridgeley y el fallecido George Michael, publicó el tema en 1984, pero alcanzó el primer puesto de la lista navideña con él 39 años después, en 2023, lo que supone el viaje más largo hasta el número 1.

El año pasado, el dúo volvió a hacer historia al conseguir dos números 1 navideños consecutivos con la misma canción, que celebraba su aniversario número 40.

“Treinta y nueve años para el n.° 1 de Navidad, ¡y luego como los autobuses de Londres vienen todos a la vez!” Dijo Ridgeley a la Official Charts Company en su momento.

Brandi Carlile, con quien John publicó este año su álbum nominado al Grammy Who Believes in Angels? , compartió recientemente que están planeando lanzar una nueva canción navideña.

Carlile, de 44 años, declaró a la Press Association: “Seguimos hablando de hacer una canción de Navidad juntos, y me encanta Step Into Christmas, pero también me encanta esa canción de Navidad que hizo con Ed Sheeran hace un par de años, esa es una canción muy, muy buena también”.

“Así que me encantaría escribir una canción de Navidad con Elton, él tiene todas esas canciones, ya sabes, para hacer este hermoso acorde”.

John y Sheeran lanzaron su colaboración festiva Merry Christmas en 2021, encabezando la lista de singles la semana del 10 de diciembre.

Traducción de Olivia Gorsin