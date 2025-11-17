Ladrones armados invaden la casa de Florida de Tekashi 6ix9ine en busca de dinero y amenazan a su madre

La casa de Tekashi 6ix9ine fue saqueada durante una invasión armada en la que, al parecer, cuatro hombres armados retuvieron a su madre en contra su voluntad.

La madre del rapero acosado, de 60 años, se encontraba en la casa de su hijo en Florida cuando un grupo de hombres irrumpió el domingo por la noche en busca de su dinero y las llaves de su coche, según informó la policía.

Cuando la policía llegó más tarde al lugar de los hechos, se enteró de que cuatro hombres enmascarados habían entrado en la casa con armas. La madre fue retenida a punta de pistola en el exterior mientras los sospechosos buscaban dinero en la propiedad.

Los policías allanaron la vivienda con una unidad K-9, pero no encontraron a los sospechosos. La policía dijo a The Independent que los ladrones podrían haber huido en un coche antes de que llegaran los agentes.

El artista, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, no estaba en casa cuando se produjo el robo. En su lugar, estaba en un livestream con Jack Doherty. Doherty es una estrella de YouTube que fue detenida el fin de semana acusada de tráfico de drogas.

Tekashi 6ix9ine ( Getty )

Jack Doherty, de 22 años, estaba haciendo un livestreaming con Tekashi 6ix9ine cuando la casa del rapero fue invadida ( Turner Guilford Knight Correctional Center )

El video de la retransmisión en directo muestra a Doherty reaccionando a la corrida de Hernández hacia su casa tras la noticia del robo.

“Estábamos en vivo con [Hernández] y en medio de ello, aparentemente le robaron, así que ahora hay como un montón de policías en su casa”, dijo Doherty en un clip antes de decirle a los espectadores que la colaboración podría continuar mañana. Hernández aún no hizo comentarios públicos sobre el allanamiento de su casa.

Durante el livestream del domingo con Doherty, de 22 años, Hernández felicitó al YouTuber por su regreso a casa tras pasar por la cárcel.

Durante el video, Doherty llevaba una camiseta negra con la foto de su ficha policial. Había sido detenido el sábado después de que presuntamente se le encontraran drogas tras interrumpir el tráfico para grabar videos para las redes sociales en Miami Beach (Florida).

El allanamiento de la casa se produce después de que Hernández, de 29 años, se declarara culpable de un cargo de posesión de drogas en julio. Se metió en problemas por violar su libertad supervisada tras cumplir una condena en una prisión federal y por cargos de chantaje y conspiración.

Durante su comparecencia ante el tribunal, el artista declaró ante un juez de Manhattan que su casa de Miami fue allanada el 12 de marzo y que la policía encontró cocaína y éxtasis en el armario de su dormitorio. A cambio de su declaración de culpabilidad, los fiscales retiraron dos de los cargos presentados por el allanamiento.

El polémico rapero de Brooklyn es conocido por sus problemas legales, entre ellos la demanda que le interpuso su exnovia el año pasado por distribuir supuestamente contenido pornográfico por venganza. Hernández es considerado un troll en las plataformas de las redes sociales, donde a menudo desata enemistades con famosos. Saltó a la fama en 2017 con su canción Gummo.

Traducción de Olivia Gorsin