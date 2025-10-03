Lionel Richie revela el apodo que le pusieron a Michael Jackson por su mala higiene

Lionel Richie ha revelado detalles sobre los hábitos de higiene del fallecido Michael Jackson, los cuales, según él, le valieron el poco favorecedor apodo de “Smelly” (“apestoso”).

El intérprete de ‘All Night Long’, de 76 años, hace la revelación en Truly, su primer libro de memorias, publicado este martes.

En el libro, Richie describe a Jackson como “muy cercano a sus hermanos y a su madre”, aunque señala que, una vez iniciada su carrera como solista y tras comenzar a producir “esos discos monstruosos, películas y videos”, el cantante “pasó a estar al mando de su propio barco”.

“Su vida cotidiana era lo que podrías llamar excéntrica”, dijo Richie sobre su amigo. “Era como un profesor distraído, pero con la energía y la ingenuidad de un niño”.

Richie también recordó que Quincy Jones, otro ícono musical y colaborador cercano de Jackson, solía bromear con él llamándolo “Smelly” (“apestoso”).

“Michael también se reía; entendía que ni siquiera se daba cuenta de que llevaba un par de días sin cambiarse o sin lavar la ropa”, añadió el ganador del Grammy. “Todos tenemos nuestras rarezas”.

Lionel Richie (izquierda) describió los hábitos de higiene de Michael Jackson en sus memorias, ‘Truly’ ( Getty )

Richie sugirió que los problemas de higiene de Michael Jackson eran, en parte, una consecuencia de su inmensa fama. Según él, el Rey del Pop vivía en un ritmo tan acelerado —siempre de gira o en el estudio— que apenas le quedaba tiempo para tareas cotidianas como ir de compras o cuidar su apariencia diaria.

“Siempre estaba de gira, actuando con los elaborados trajes que le confeccionaban sus estilistas, o en el estudio, con el pantalón del pijama y las pantuflas, o salía con su ropa de gala”, escribió Richie en Truly. “O bien estaba en casa con algo suelto y cómodo para practicar sus pasos de baile y jugar con sus mascotas”.

El cantante también recordó las visitas de Jackson a su casa, en las que solía aparecer vestido “con lo que fuera”, como unos vaqueros y una camiseta. “Y los vaqueros o se le caían o eran tan cortos que apenas podían llamarse vaqueros y, bueno… olían mal”, remató.

En una de sus anécdotas más sorprendentes, Lionel Richie cuenta que una vez le preguntó a Michael Jackson por los pantalones que llevaba puestos. La respuesta fue inesperada: “Lionel, pasé por una tienda en el Valle. El dueño salió y me regaló uno”.

Según Richie, Jackson evitaba enviar su ropa a la tintorería porque muchas veces no la recuperaba.

“La gente siempre se quedaba con algo como recuerdo”, explicó. “Por eso, simplemente se acostumbró a usar los mismos pantalones hasta que ya no daban más”.

Las observaciones del cantante se suman a relatos anteriores que describen los peculiares hábitos de higiene del Rey del Pop.

En una entrevista de 2014 con el New York Post, cinco exempleadas afirmaron que Jackson vivía “en medio de la mugre” y que “orinaba en el suelo”.

Una de las exempleadas relató: “Michael a veces corría entre los animales y terminaba esparciendo excremento por toda la casa. Si alguien se atrevía a decir algo, amenazaba con hacer bolas de caca y lanzártelas”.

Truly, el libro de memorias de Lionel Richie, ya está disponible en librerías.

Traducción de Leticia Zampedri