Fans de Taylor Swift quedan sobresaltados ante las atrevidas referencias a Travis Kelce en la canción ‘Wood’

Taylor Swift tiene a sus fans en vilo por la letra de su nueva canción, 'Wood'.

La novena canción del último álbum de la estrella del pop, The Life of a Showgirl, está repleta de indirectas sexuales sobre cómo el amor de su prometido, la estrella del fútbol americano Travis Kelce, cambió su vida.

“Perdóname, suena arrogante / Él me hipnotizó y abrió mis ojos / Árbol rojo, no es difícil de ver / Su amor fue la llave que abrió mis muslos”, canta Swift (35) en el estribillo posterior.

Varios fans están convencidos de que la mención al “árbol rojo” es un guiño a un tuit viral de 2021 en el que se leía: “Los swifties cuando Ariana [Grande] canta sobre sexo y no lo describe como 'metió su larga madera en mi bosque de árboles rojos y dejó que su savia fermentara mis raíces'”, junto a un GIF de la actriz Viola Davis llorando.

“Amor, admito que he sido un poco supersticiosa (Supersticiosa) / Rompiste la maldición con tu varita mágica (Ah) / Parece ser que tú y yo, creamos nuestra propia suerte / New Heights (Nuevas alturas) de hombría (Hombría)”, continúa Swift, haciendo referencia al popular pódcast New Heights de Kelce, y añade: “No tengo que tocar madera”.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso en agosto tras dos años de noviazgo

Muchos oyentes reaccionaron casi con incredulidad ante el hecho de que la megaestrella ganadora de un Grammy decidiera expresar su amor por Kelce de esa manera.

“Hay una canción llamada 'Wood' en el nuevo álbum de Taylor Swift y bueno, es sobre....um”, escribió un fan tímido en X, añadiendo un emoji llorando.

“[Taylor] se desató escribiendo 'Wood'”, señaló un segundo.

“Al parecer, carezco de toda creatividad porque nada podría haberme preparado para lo que es la nueva canción de Taylor Swift, 'Wood'”, comentó un tercero, y agregó: “Enhorabuena a Travis Kelce. Bien hecho, hombre”.

La contraportada de 'The Life Of A Showgirl'

“Mi sensibilidad lésbica quedó sacudida después de escuchar 'Wood'”, bromeó una tercera persona. Continuó: “Taylor Swift, amiga, me alegro por ti, pero ¡Dios mío! Soy demasiado gay para esto”.

“Me imaginaba que [Kelce] estaría bien dotado, pero señora, contrólese”, dijo una cuarta.

Aun así, la canción se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los fans.

“¡Morí! La canción es muy graciosa, pero la melodía y esas cosas están bastante bien, muy animadas. Me gustó, seguiré escuchándola. Bon appétit, Taylor swift”, publicó un usuario.

Incluso la excolaboradora de Swift, la rapera Nicki Minaj, se sumó a los elogios escribiendo: “Oh, esta letra pasará por encima de sus cabezas. Nos levantamos bailando esto. Sí, señora”.

Al explicar el significado de 'Wood', Swift dijo en un clip pregrabado: “Es una historia de amor sobre supersticiones, supersticiones populares, amuletos de la buena suerte y de la mala suerte, todas esas convenciones de que las cosas dan buena o mala suerte, como tocar madera y ver un gato negro”.

“Y así es como decidí explorar esta canción de amor tan sentimental”, acotó.

The Life of a Showgirl ya está a la venta.

