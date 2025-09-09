Escándalo en el show de Coldplay: habló el marido de la jefa de recursos humanos sorprendida con su jefe

El esposo de Kristin Cabot —la directora de Recursos Humanos de Astronomer captada en un momento íntimo con su jefe, Andy Byron, durante un concierto de Coldplay a comienzos del verano— habló por primera vez desde que estalló el escándalo.

Cabot y Byron protagonizaron uno de los momentos más virales del año, cuando una “kiss cam” los mostró abrazados y, segundos después, separándose bruscamente. La escena desató rumores sobre una supuesta relación extramarital que llevó a ambos a renunciar a sus cargos.

La semana pasada se reveló que Cabot presentó una solicitud de divorcio de su esposo, Andrew Cabot, el 13 de agosto.

Sin embargo, en un nuevo giro de la historia, un portavoz de Andrew Cabot declaró a la revista People que él y Kristin “se habían separado de forma privada y en buenos términos varias semanas antes del concierto de Coldplay”.

“La decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche”, agregó el vocero. “Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto sirva como un cierre respetuoso ante las especulaciones y permita a su familia conservar la privacidad que siempre han valorado”.

Kristin Cabot y Andy Byron se esconden tras aparecer en una ‘kiss-cam’ de Coldplay ( TikTok/@instaagraace )

“No se emitirá ningún comentario público adicional”, concluyó el vocero.

Ni Kristin Cabot ni Andy Byron se han pronunciado públicamente sobre la naturaleza de su relación.

En el video original de la kiss cam, grabado el 16 de julio durante un concierto de Coldplay en Boston, se ve a la pareja abrazada —Byron rodeando la cintura de Cabot desde atrás— hasta que aparecen en la pantalla gigante del estadio. Al notar que estaban siendo filmados, ambos se apartaron de forma abrupta: ella se cubrió el rostro con las manos y él se agachó para intentar ocultarse de la cámara.

Desde el escenario, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, reaccionó con humor: “Oh... O están teniendo un romance o son muy tímidos. No estoy seguro de qué hacer”.

Astronomer, la empresa tecnológica que afirma usar inteligencia artificial para ayudar al crecimiento de negocios, respondió al incidente publicando un anuncio satírico en su cuenta de Instagram, protagonizado por Gwyneth Paltrow, exesposa de Martin.

En el video, Gwyneth Paltrow dice: “Astronomer ha recibido muchas preguntas en los últimos días, y querían que yo respondiera las más comunes”. A continuación, interrumpe cualquier alusión al escándalo con respuestas enfocadas en el negocio.

Una de las preguntas en el video dice: “¿Cómo lo está sobrellevando su equipo de redes sociales?”. Paltrow responde, cambiando de tema: “¡Claro! Todavía hay lugares disponibles para nuestro evento Beyond Analytics este septiembre”.

Paltrow concluye el video diciendo: “Y ahora, volveremos a hacer lo que mejor sabemos hacer: ofrecer resultados transformadores a nuestros clientes. Gracias por su interés en Astronomer”.

Tras la viralización del momento en redes sociales, la empresa tecnológica emitió un comunicado oficial: “En Astronomer, estamos comprometidos con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Esperamos que nuestros líderes sean un ejemplo tanto en conducta como en responsabilidad. Recientemente, ese estándar no fue cumplido”.

“Andy Byron presentó su renuncia, y el Directorio la aceptó. La Junta iniciará la búsqueda de nuestro próximo director ejecutivo, mientras que el cofundador y director de producto, Pete DeJoy, continuará como director ejecutivo interino”.

Por su parte, DeJoy señaló en una publicación en LinkedIn que, a pesar de las circunstancias, Astronomer se ha convertido en un “nombre reconocido en todos los hogares”.

Traducción de Leticia Zampedri