Aubrey Plaza describe su dolor tras la muerte de su marido: “Un océano gigante de espanto”

Aubrey Plaza habló por primera vez de su “lucha diaria” desde la muerte de su marido Jeff Baena y comparó su dolor con el argumento de una película de terror de ciencia ficción de 2025.

La estrella de The White Lotus, que mantenía una relación con el director desde 2011, está de luto desde que falleció, a los 47 años, en enero de 2025. Varios meses después se determinó que su muerte había sido un suicidio y no se sospechó de ningún delito.

Plaza, de 41 años, reflexionó sobre los últimos siete meses desde la muerte de Baena en una nueva entrevista con su coprotagonista de Parks and Recreation, Amy Poehler, y comparó su dolor con “un océano gigante de espanto” descrito en la película de 2025 El abismo secreto.

“Justo en este momento presente, me siento feliz de estar contigo”, expresó Plaza en el programa de Poehler Good Hang de Poehler. Y agregó: “En general, estoy aquí y estoy funcionando y realmente agradecida de estar moviéndome por el mundo. Estoy bien, pero, ya sabes, es como una lucha diaria, obviamente”.

Plaza comparó entonces su dolor con el argumento de El abismo secreto, una película de terror de ciencia ficción de 2025 sobre dos francotiradores de élite a los que se les ordena vigilar un profundo desfiladero sin saber qué hay en el interior.

“Esta es una analogía muy tonta, era una broma en cierto momento, pero lo digo en serio, ¿has visto la película El abismo secreto? Es una película de extraterrestres con Miles Teller”.

“En la película, hay un acantilado a un lado y otro acantilado al lado y un desfiladero en medio, que está lleno de otras personas que intentan llegar”.

Plaza compartió que, cuando vio la película, que se estrenó en Apple TV+ en febrero, pensó: “Así es mi dolor”.

“Hay como un océano gigante de espanto que está ahí y yo lo veo y, en algún momento, solo quiero sumergirme en él y estar en él”, describió.

“A veces lo miro. A veces quiero alejarme. Pero siempre está ahí y los monstruos intentan atraparme”, formuló.

Baena y Plaza empezaron a salir en 2011 y se casaron 10 años después.

En una declaración compartida con The Independent en el momento de la muerte de Baena, Plaza dijo: “Es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos han ofrecido su apoyo. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este tiempo”.

Baena alcanzó el reconocimiento cuando coescribió la película de 2004 Extrañas coincidencias con el director David O’Russell y recibió una nominación al premio Gotham a la mejor película.

Entre sus otros créditos se encuentran las películas La vida después de Beth (2014), Lujuria en el convento (2017) y la película de Netflix La chica que amaba a los caballos (2020).

Plaza protagonizó la comedia de terror de Baena La vida después de Beth, nominada al Gran Premio del Jurado de Sundance.

Volvieron a trabajar juntos en la comedia negra medieval Lujuria en el convento, protagonizada por Alison Brie y Dave Franco, quienes son esposos en la vida real.

Durante los Globos de Oro 2025, que se celebraron el 5 de enero, dos días después de la muerte de Baena, el director de El brutalista, Brady Corbet, compartió sus condolencias con Plaza y la familia de Baena mientras aceptaba el premio al mejor director por un largometraje.

