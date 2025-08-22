Millie Bobby Brown anuncia que adoptó a una niña con su marido Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown, de 21 años, anunció que ella y su marido, Jake Bongiovi, de 23 años, se convirtieron en padres tras adoptar a una niña.

La estrella de Stranger Things compartió la noticia el jueves en las redes sociales: “Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña por medio de la adopción.

Estamos muy contentos de embarcarnos en este hermoso capítulo de la paternidad en paz y privacidad”.

“Y luego pasaron a ser tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, cerró el mensaje.

Brown habló de su deseo de tener hijos durante un episodio de marzo del pódcast SmartLess, donde reveló que es importante para ella tener una “gran familia” porque ella y Bongiovi tienen varios hermanos.

open image in gallery Millie Bobby Brown anunció en Instagram la noticia de que adoptó una niña con su marido Jake Bongiovi ( @milliebobbybrown/Instagram )

“Por supuesto, quiero centrarme en consolidarme como actriz y productora, pero también me parece muy importante formar una familia”, compartió.

Y explicó: “En lo personal, para mí es importantísimo. Jake pensaba que no podíamos hacerlo hasta que nos casáramos. Así que eso era lo importante para él. Y para mí fue que quiero una familia. Realmente quiero una familia grande. Yo soy una de cuatro; él es uno de cuatro. Así que en definitiva está en nuestro futuro”.

Brown y Bongiovi se casaron en mayo en una ceremonia secreta a la que asistieron sus amigos y familiares “más cercanos”, incluido el famoso padre del modelo, la estrella del rock Jon Bon Jovi.

open image in gallery Millie Bobby Brown ha asistido a varios eventos de alfombra roja junto a su marido, Jake Bongiovi ( AP )

Una fuente aseguró a People: “Fue un acto muy discreto y romántico, en el que su familia más cercana los acompañó mientras decían sus votos”.

En abril de 2023, la estrella de Stranger Things, que entonces tenía 19 años, anunció su compromiso con Bongiovi con una foto en blanco y negro en Instagram, junto con la letra de ‘Lover’, de Taylor Swift.

“Llevo tres veranos queriéndote, amor, los quiero todos”, escribió.

Dos meses después, la pareja celebró una fiesta de compromiso privada, en la que posaron para las fotos delante de globos blancos en forma de corazón y un cartel luminoso en el que se leía: “Sr. & Sra. Bongiovi”.

Se comprometieron casi dos años después de que la pareja confirmara su relación cuando compartieron un selfi en junio de 2021.

En una entrevista concedida a The Sunday Times, Brown recordó su primer encuentro.

“Corrí con mi mamá y le dije: ‘¡Me gusta mucho, mucho!’. Cuando nos conocimos, supimos que no queríamos separarnos nunca”, afirma.

“No puedes identificar por qué, es simplemente la sensación de saber que esa es la persona con la que quieres pasar el resto de tu tiempo.

Creo que gran parte de la vida consiste en pensar demasiado. Lo único que tenía sentido para mí era él. Así que no tuve que pensar mucho”.