La hermana de Dolly Parton, Freida Parton, ha pedido a los fans rezar por la cantante country en medio de sus continuos problemas de salud.

Dolly (79) anunció el mes pasado que había pospuesto su próxima residencia en Las Vegas para someterse a una serie de intervenciones médicas.

La cantante de '9 to 5' escribió entonces en un comunicado: “Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe de ser la hora de mi mantenimiento periódico, ¡aunque no es la visita habitual a mi cirujano plástico!

“Con toda seriedad, dado esto, no voy a poder ensayar y montar el espectáculo que quiero que vean, y que merecen ver. Pagan un buen dinero por verme actuar, y quiero darles lo mejor de mí”.

En una nueva publicación en Facebook, según el periódico local Nashville Tennessean, Freida escribió: “Anoche, estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente”.

Dolly Parton ha pospuesto su próxima residencia en Las Vegas ( Getty Images )

“Creo de verdad en el poder de la oración, y me han recomendado que pida a todas las personas que la quieren que sean guerreros de la oración y recen conmigo”, continuó Freida.

Concluyó: “Es una persona fuerte y querida, y gracias a todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que va a estar bien. Buena suerte, mi hermanita Dolly. ¡Todos te queremos!”.

La residencia de Dolly en Las Vegas se reprogramará para 2026, del 17 al 26 de septiembre.

A principios de este año, Carl Dean, su esposo durante muchos años, falleció a los 82 años.

Dolly apareció en su parque temático de Tennessee, Dollywood, unas semanas después, diciendo a sus fans que quería “algo de diversión” tras unas semanas difíciles.

Dijo a la multitud: “Necesito reírme, necesito divertirme, así que probablemente me verán un poco tonta. Ya he llorado bastante las últimas dos semanas”.

En una entrevista posterior, declaró al medio Knox News que estaba “mejor de lo que esperaba”, ya que reveló que Dean había “[sufrido] mucho”.

“Me tranquiliza saber que él está en paz, pero eso no me impide extrañarlo y quererlo”, dijo, y añadió: “Dejó un agujero en mi corazón, pero lo llenaremos con cosas buenas y él siempre estará conmigo”.

La pareja estuvo casada durante 60 años.

Traducción de Sara Pignatiello