Dolly Parton aclara que “todavía no está muerta” tras rumores por mensaje de su hermana

Dolly Parton, la icónica cantante de country de 79 años, envió un mensaje claro a quienes se preocupan por su salud: “Todavía no estoy muerta”.

La estrella publicó este miércoles un video en su cuenta de Instagram, luego de que su hermana, Freida Parton, generara inquietud al pedir oraciones por ella.

El martes, Freida, de 68 años, había compartido un mensaje en redes sociales solicitando rezos por Dolly, quien ya el mes pasado había mencionado que atravesaba “algunos retos de salud”.

En el video, Dolly apareció con su carisma habitual y comentó: “Últimamente, todos piensan que estoy más enferma de lo que realmente estoy… ¿Acaso me veo enferma? Agradezco sus oraciones porque soy una persona de fe. Quiero que sepan que estoy bien. Tengo algunos problemas, como ya había mencionado”.

Parton contó que, durante la larga enfermedad de su esposo Carl —quien falleció tras una dura batalla—, descuidó su propia salud:

“Cuando mi esposo, Carl, estuvo muy enfermo, fue un proceso largo. Y cuando él falleció, descuidé mi propia salud. Dejé pasar muchas cosas que debía haber atendido. Así que, cuando por fin fui al médico, me dijeron: ‘tenemos que ocuparnos de esto y de aquello’. No es nada grave, pero sí tuve que cancelar algunos compromisos para poder estar más cerca de casa y del hospital Vanderbilt, donde me están haciendo algunos tratamientos de vez en cuando”.

El mes pasado, Dolly Parton pospuso sus conciertos en Las Vegas para someterse a una serie de procedimientos médicos

Aprovechó también para reírse de una imagen generada con inteligencia artificial que circula en redes sociales, donde aparece en su “lecho de muerte” junto a Reba McEntire:

“Las dos parecíamos listas para el entierro”, bromeó entre risas.

“Sé que hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo escuchaban directamente de mí, se quedarían tranquilos”, agregó. Y cerró con una declaración firme: “Todavía no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo, y yo tampoco he terminado de trabajar. Los amo por preocuparse. Sigan orando por mí”.

El título de su publicación fue tan directo como el mensaje: “Todavía no estoy muerta”.

Más temprano ese mismo día, su hermana Stella Parton, de 76 años, también salió a calmar las especulaciones y confirmó que Dolly está siendo tratada por cálculos renales.

Horas después, la propia Freida aclaró que su intención no era alarmar a nadie ni dar a entender que la situación era grave: “Dolly se había estado sintiendo un poco mal. Solo pedí oraciones porque creo de verdad en el poder de la oración. No fue más que una hermanita pidiendo oraciones por su hermana mayor”.

El mes pasado, Dolly Parton debió posponer sus conciertos en Las Vegas para someterse a una serie de procedimientos médicos.

“Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe de ser la hora de mi revisión periódica, ¡aunque no es la visita habitual a mi cirujano plástico!”, explicó en Instagram.

“Con toda seriedad, dado esto, no voy a poder ensayar y montar el espectáculo que quiero que vean, y que merecen ver. Pagan un buen dinero por verme actuar, y quiero darles lo mejor de mí”.

Según reveló su hermana, Dolly Parton ha estado recibiendo tratamiento por cálculos renales

La serie de conciertos, originalmente prevista para septiembre de 2025, fue reprogramada para el 17 al 26 de septiembre de 2026.

Este año también ha sido difícil para la artista: a comienzos de 2025, perdió a su compañero de toda la vida, Carl Dean, quien falleció a los 82 años.

“Carl y yo compartimos muchos años maravillosos. No hay palabras para describir el amor que sentimos durante más de 60 años. Gracias por sus oraciones y por todo el cariño”, expresó Parton tras la pérdida.

