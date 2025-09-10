Bad Bunny culpa a las redadas de ICE de su decisión de no hacer gira en EE. UU.

Bad Bunny ha declarado que su decisión de no realizar ninguna gira por EE. UU. se debe en parte a su temor a que ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) ponga en su punto de mira a los aficionados que acudan a sus conciertos.

La estrella del pop (31), cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, concluirá este fin de semana una residencia de 30 noches en el Coliseo de Puerto Rico, en la capital puertorriqueña de San Juan.

Decidió hacer la residencia en su isla natal, que es un territorio estadounidense no incorporado, en lugar de hacer una gira por EE. UU.

En una nueva entrevista con la revista i-D, se le preguntó al músico si esta decisión obedecía a una preocupación por las deportaciones masivas de latinos instigadas por el presidente Trump en los últimos meses.

“Sinceramente, sí”, respondió Ocasio, y continuó: “Hubo muchas razones por las que no me presenté en EE. UU., y ninguna de ellas tiene que ver con el odio: he actuado allí muchas veces. Todos [los espectáculos] han tenido éxito, y han sido magníficos. He disfrutado conectando con los latinos que viven en EE.UU.”.

Bad Bunny en los premios Oscar en marzo de 2024 ( AFP/Getty )

Prosiguió: “Pero en concreto, con esta residencia en Puerto Rico —somos un territorio no incorporado de EE. UU.—, la gente de EE. UU. puede venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de EE. UU. también pueden viajar aquí, o a cualquier parte del mundo”.

“Pero estaba la cuestión de que el m****** ICE podía estar esperando afuera [de mis conciertos]. Y es algo de lo que hablábamos y nos preocupaba mucho”, añadió.

En junio, Bad Bunny compartió en sus redes sociales imágenes de una redada de ICE en Puerto Rico, en las que criticaba a los agentes como “imbéciles” e “hijos de p***”.

Además, publicó en sus historias de Instagram un video en el que aparecían agentes junto a vehículos VUD con luces azules intermitentes, que parecía haber filmado él mismo.

En el video, en cuya leyenda puede leerse “ICE”, y se le oyó decir en español: “Mira, esos hijos de p*** están en estos autos, RAV-4s. Están aquí en Pontezuela. Hijos de p***, en vez de dejar al pueblo en paz y trabajar allá”.

Pontezuela es un suburbio al este de San Juan, la capital de Puerto Rico.

Ha sido una de las muchas celebridades que se han pronunciado en contra de las órdenes de deportación masiva que está llevando a cabo ICE a instancias de la Administración Trump.

Por ejemplo, en un video publicado en TikTok, la actriz y productora Eva Longoria describió las deportaciones masivas como “inhumanas” y “difíciles de ver”.

Traducción de Sara Pignatiello