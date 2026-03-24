Mel Schilling, asesora de relaciones del programa Married at First Sight, murió a los 54 años tras ser diagnosticada con cáncer de colon.

Su familia confirmó la noticia en Instagram y señaló que falleció en paz, rodeada de sus seres queridos, el martes 24 de marzo. En el mensaje, su esposo, Gareth Brisbane, la recordó como una mujer que transformó su vida en la madurez. “Fue una mujer que se convirtió en madre y estrella de televisión a los 42 años, y triunfó en ambas facetas”, escribió.

A comienzos de marzo, Schilling había revelado que el cáncer, diagnosticado en 2023, se había vuelto terminal y que los médicos ya no podían ofrecer más tratamientos. Aun así, continuó trabajando durante gran parte de su tratamiento, que incluyó 16 sesiones de quimioterapia seguidas de radioterapia, al mismo tiempo que participaba en la grabación del programa.

open image in gallery Mel Schilling en 2025 ( Getty )

“Mi luz comienza a apagarse, y rápidamente. Pero sigo aquí, sigo luchando y rodeada del amor más increíble”, escribió.

Nacida en Melbourne, Australia, Schilling se formó como psicóloga y trabajó durante años en el mundo empresarial antes de especializarse en citas y relaciones. Su interés por la terapia de pareja surgió, en parte, de su propia experiencia personal, después de conocer a su actual esposo en la plataforma eHarmony en 2011.

Dos años más tarde se convirtió en la primera australiana acreditada por la Asociación Internacional de Coaching de Citas y, en 2014, asumió un papel destacado como experta en relaciones para eHarmony Australia.

Su salto a la televisión llegó en 2016, cuando se incorporó como especialista en citas al programa de telerrealidad Married at First Sight Australia. El formato atravesaba entonces su segunda temporada y Schilling se sumó al equipo de expertos junto a Trisha Stratford —quien falleció en 2023 a los 72 años— y John Aiken.

Durante esos años, su vida personal también avanzó: en 2015 dio la bienvenida a su hija, Maddie, fruto de su relación con Gareth Brisbane. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en Melbourne en la Nochebuena de 2020.

open image in gallery Schilling con su esposo y su hija ( Instagram/@mel_schilling1 )

Más tarde, al recordar su boda, comentó: “Maduré tarde en la vida; conocí a mi marido casi a los 40 años y luego tuvimos a nuestra hija, Madison, cuando tenía casi 42. Así que finalmente, decir ‘sí, quiero’ fue un momento muy emotivo y especial”.

Mientras las primeras temporadas de Married at First Sight UK mantenían un tono más formal, la versión australiana apostó por el drama y el caos, lo que pronto la convirtió en un fenómeno más popular que su equivalente británico. Esa dinámica cambió en 2021, cuando Channel 4 decidió relanzar MAFS UK tras observar el éxito del formato australiano e incorporó a Schilling como experta, junto a Paul Brunson y Charlene Douglas.

Con una agenda de grabaciones cada vez más exigente —que incluía temporadas en estudios de ambos lados del mundo—, Schilling, su esposo Gareth Brisbane —originario de Irlanda del Norte— y su hija Maddie comenzaron a dividir su tiempo entre el Reino Unido y Australia.

La especialista recibió numerosos elogios por su trabajo en ambas versiones del programa, en gran parte por su estilo directo y su disposición a señalar comportamientos inapropiados entre los participantes. En MAFS Australia 2023, por ejemplo, confrontó al polémico novio Harrison Boone cuando afirmó haber olvidado comentarios despectivos hacia su pareja. En la última temporada británica también llamó la atención a la participante Sarah por su actitud durante el programa.

Tras conocerse su fallecimiento, diversas figuras públicas expresaron su pesar y rindieron homenaje a la presentadora, entre ellas Alison Hammond, Elizabeth Day, Fearne Cotton, la locutora Harriet Rose y la estrella de Love Island Ekin-Su.

En un comunicado publicado en Instagram, Channel 4 describió a Schilling como una persona que “irradiaba alegría, calidez y optimismo”.

A Schilling le sobreviven su esposo, Gareth Brisbane, y su hija Maddie, de 10 años.

Traducción de Leticia Zampedri