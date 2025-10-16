Paris Jackson recibió aproximadamente 65 millones de dólares en beneficios del patrimonio de su difunto padre Michael, según los nuevos documentos legales presentados por los albaceas de la herencia.

La joven de 27 años, que es la única hija del rey del pop, se vio envuelta en un largo proceso judicial este año por sus acusaciones de que los abogados están “robando dinero” de la herencia.

En un nuevo escrito en respuesta a esos reclamos, consultado por People, los albaceas John Branca y John McClain respondieron las acusaciones de mala gestión y señalaron que Paris Jackson recibió importantes beneficios.

“Pocos se beneficiaron más del criterio empresarial de los albaceas que la propia demandante, que recibió unos 65 millones de dólares del patrimonio en beneficios”, afirma la demanda.

Y señala: “Ella nunca habría recibido eso si los albaceas hubieran seguido un manual típico para una herencia como esta en julio de 2009”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Paris en busca de comentarios.

Paris Jackson habría encontrado irregularidades en los pagos realizados por la herencia de su padre Michael ( Getty )

A pesar de su inmenso legado musical, la situación financiera de Michael Jackson era muy delicada en el momento de su muerte, a finales de junio de 2009.

La reciente declaración de sus albaceas cita los elogios previos de un juez: “El criterio empresarial de los albaceas tomó un patrimonio que ‘empezó siendo nada más que deudas y obligaciones sustanciales en curso’ y ‘lo convirtió en un patrimonio de 2.000 millones de dólares’, un patrimonio que ahora es ‘una potencia y una fuerza en el negocio de la música hoy en día’”.

Tras la muerte de Jackson, los beneficiarios de su patrimonio fueron sus dos hijos, Prince y Bigi, y su hija Paris.

Sin embargo, en el último año se hicieron públicas las desavenencias entre Paris y los albaceas de la herencia. En repetidas ocasiones, la modelo ha expresado su preocupación por los “pagos irregulares” con cargo a la herencia de su padre.

En una presentación judicial de julio de 2025, expresó su preocupación por la práctica de los albaceas de conceder los “supuestos ‘pagos de primas’ por tiempo de trabajo de los abogados no registrado”.

El equipo legal de Jackson argumentó que los pagos son un mal reflejo de los albaceas de la herencia: “Estos pagos irregulares suscitan serias y sustanciales dudas sobre la capacidad de los albaceas para supervisar eficazmente a los abogados [...] y abstenerse de despilfarrar en regalos de seis cifras para sí mismos y sus colegas”.

Los honorarios en cuestión se refieren a trabajos realizados en 2018 y el tiempo que tardaron los albaceas de la herencia en responder a las preguntas del tribunal sobre los pagos forma parte de la denuncia de Paris.

En agosto de 2024, se informó que un tribunal de apelaciones de Los Ángeles había dado luz verde al patrimonio de Jackson para vender una parte de las canciones del difunto ícono del pop a Sony Music Group por unos 600 millones de dólares.

Traducción de Olivia Gorsin