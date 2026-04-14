Los editores de ‘Juego de Tronos’ aclaran una afirmación “falsa” sobre el tan esperado libro ‘Vientos de invierno’

Los fans de Juego de Tronos se alegraron muchísimo esta semana al saber que la espera de 16 años para la próxima novela de George R.R. Martin terminaría a finales de este año. Lamentablemente, solo fue una ilusión.

A pesar de que Martin admitió recientemente que está teniendo dificultades para terminar el libro, ya que “la escritura en sí se está volviendo más difícil”, algunos lectores no tardaron en interpretar una publicación en las redes sociales sobre la fecha de publicación como una confirmación.

Pero Bantam Books, la editorial estadounidense de la serie de libros Canción de hielo y fuego del autor, aclaró la confusión diciendo: “Los comentarios que están viendo en línea sobre una supuesta filtración son falsos”.

open image in gallery George R. R. Martin está trabajando intensamente en ’Vientos de invierno’ ( Getty Images )

Entre 1996 y 2011, el autor publicó cinco libros de la serie de fantasía, que fueron adaptados a la exitosa serie dramática de HBO, y el retraso de Vientos de invierno resultó angustiante para los fans, y muchos lectores se preguntan si alguna vez lo terminará.

Anteriormente, abordó la “controversia” sobre el retraso en la publicación de su próximo libro y, en octubre de 2025, declaró: “Siempre tuve problemas con los plazos de entrega y no me siento cómodo incumpliendo contratos, perdiendo plazos o cosas por el estilo”.

Martin continuó: “Sí, me encanta Vientos de invierno. Sigo interesado en ello, sigo trabajando en ello, pero, sinceramente, también me encantan estas otras cosas”.

El autor dijo que el retraso del libro se debe a que tiene compromisos con otros numerosos proyectos, incluidas más novelas cortas para los personajes de Dunk y Egg. Ambos son los protagonistas de la serie derivada de Juego de Tronos, El caballero de los siete reinos, que se emitió a principios de este año.

Al hablar de las críticas que recibe cada vez que anuncia un nuevo proyecto que no está relacionado con Vientos de invierno, Martin añadió: “Cada vez que eso sucede, y lo anuncio en mi sitio web, la mitad de Internet se vuelve loca”.

open image in gallery Peter Claffey en el papel de Ser Duncan el Alto en ‘El caballero de los siete reinos’ ( HBO )

“¿Por qué diablos George R.R. Martin está escribiendo esta otra cosa cuando debería estar escribiendo Vientos de invierno? ¿Qué está haciendo?” Y yo quiero decirle: “¡Lo hice en 1993, chicos! ¡Vamos! Estaba guardado en mi cajón, y lo querían, ¡así que se lo vendí!”.

Anteriormente, también calificó a Vientos de invierno como “la maldición de mi vida”, y declaró a Time: “No hay duda de que Vientos de invierno llega con 13 años de retraso”.

Sin embargo, compartió algunos detalles sobre el próximo lanzamiento. Recientemente escribió en su blog que el libro tendrá capítulos narrados desde el punto de vista de Jon Snow, quien aparentemente murió en su anterior libro, Danza de dragones.

En Juego de Tronos, Snow (Kit Harington) resucitó tras ser asesinado, pero Martin afirmó que el libro se desviará de los acontecimientos representados en la serie.

Actualmente, Martin tiene previsto escribir un séptimo y último libro, titulado Un sueño de primavera, tras Vientos de invierno, pero quién sabe cuándo lo escribirá, y mucho menos cuándo lo publicará.

Traducción de Olivia Gorsin