Elegir a Kevin Spacey en una nueva película envía un mensaje terriblemente dañino

¿Puede una acusación de #MeToo realmente poner fin a una carrera o simplemente ponerla en pausa? Lo pregunto en nombre de un doble ganador del Oscar, una importante estrella de cine de Hollywood, cuyo CV también contiene trabajos aclamados en la televisión de prestigio, en Broadway y en el West End. Menos de cuatro años después de que más de una docena de personas hicieran acusaciones serias contra su conducta sexual, Kevin Spacey está regresando al cine. Su rápido regreso a la pantalla grita una peligrosa verdad sobre el mundo del espectáculo: las estrellas y los productores pueden prosperar a expensas de las personas menos alabadas, peor pagadas y más vulnerables que trabajan con ellos. Incluso en las circunstancias más grotescas.

A fines de octubre de 2017, el actor Anthony Rapp alegó que Spacey le había hecho una insinuación sexual en 1986, cuando Rapp tenía 14 años y Spacey 26. Spacey afirma no recordar el evento, lo que Rapp dice que lo dejó traumatizado. Lo más lejos que Spacey llegó en arrepentimiento fue una declaración profundamente condicional: "Si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento de borrachera profundamente inapropiado". Spacey usó la misma declaración para declararse gay, lo que, comprensiblemente, provocó oleadas de ira. El periodista y activista estadounidense Dan Savage tuiteó: "No hay cantidad de borrachos o encerrados que excusen o justifiquen la agresión a un niño de 14 años". El activista británico Peter Tatchell dijo a un periódico: “Su homosexualidad es irrelevante. Son sus acciones las que han generado preocupación".

La acusación de Rapp pronto fue seguida por más. Otras quince personas al menos han acusado a Spacey de actos no consentidos, que van desde manosear hasta asalto sexual, incluidos compañeros actores, camareros y un asistente de producción. Los hombres eran todos jóvenes, a veces adolescentes. Un hombre, que tenía 19 años en el momento del presunto incidente, dijo que Spacey trató de comprar su silencio con un reloj de £ 5,000. Si bien Spacey niega enérgicamente estas acusaciones y nunca ha sido condenado por un delito sexual, estas voces se tomaron lo suficientemente en serio como para poner fin al papel de Spacey en el drama de Netflix House of Cards y, de hecho, a todo su contrato con la plataforma de transmisión. Se informó que Spacey ingresó en una clínica de $36,000 al mes para tratar su "adicción al sexo", la misma clínica donde se quedó Harvey Weinstein.

Durante un tiempo, parecía que la industria se tomaba muy en serio el testimonio contra Spacey. Christopher Plummer fue contratado para volver a filmar el papel de Spacey en el drama All the Money in the World. El publicista y el agente de Spacey rompieron sus conexiones con él, y los Emmy revocaron su decisión de darle un premio especial. La organización benéfica de Spacey en el Reino Unido, que tenía como objetivo ayudar a los jóvenes a ingresar a las artes, también cerró sus puertas.

Pero ahora algo ha cambiado. Franco Nero contrató a Spacey para interpretar a un detective en una película, El hombre que dibujó a Dios, sobre un hombre acusado injustamente de abusar sexualmente de niños. Es una decisión del peor gusto posible. Si lo peor que sucede como resultado de que Spacey regrese al trabajo es que alguien en el set se sienta incómodo en su presencia, eso solo sería muy lamentable. Desafortunadamente, seguramente enviará un mensaje terriblemente dañino: que no tiene sentido reunir el coraje para presentar acusaciones sobre el abuso que sufre en esta industria, porque las celebridades tienen una manera de salir de los problemas.

Leer más: Esmé Bianco demanda a Marilyn Manson por abuso sexual

Si bien Spacey no ha estado en una película ambientada en poco más de tres años, no ha sido invisible y, de hecho, ha hecho pública su falta de remordimiento. Cada Nochebuena ha publicado videos personales en YouTube, en los que a veces se dirige a la cámara como su personaje manipulador de House of Cards, Frank Underwood. El efecto suele ser extraño, a menudo espeluznante. El día después de que se publicara el segundo video en 2019, uno de sus acusadores, el autor Ari Behn, se quitó la vida. En agosto de ese año, se podía ver a Spacey en el Palazzo Massimo alle Terme de Roma, recitando el “Poema para un boxeador en reposo” de Gabriele Tinti: “Cuanto más herido estás, más grande eres… Me utilizaron para su entretenimiento, alimentado con cosas de mala calidad".

El período en el que estamos ahora, con Harvey Weinstein y Bill Cosby tras las rejas, y Donald Trump (él de la famosa frase de "cuando eres una estrella, te dejan hacerlo") fuera de la oficina, a veces se conoce como post- #Yo también. Pero esos casos pueden ser solo la punta del iceberg. En verdad, si bien la oleada de solidaridad desatada bajo el hashtag acuñado por primera vez por Tarana Burke en 2006 parece haberse ralentizado, la industria del cine y la televisión no ha abordado su problema de acoso sexual. Y la vigilancia es fundamental. El mes pasado, los abogados de Weinstein lanzaron una apelación contra su condena, y las historias sobre el comportamiento de intimidación del productor de teatro y cine Scott Rudin solo recibieron una respuesta silenciosa. En este país, una serie de horribles acusaciones de comportamiento depredador contra el actor y productor Noel Clarke llevaron a su expulsión de Bafta y la cancelación de sus proyectos en curso.

Lamentablemente, las redes de susurros nos dicen que es probable que haya más revelaciones y acusaciones. Solo podemos esperar que cualquier nuevo testimonio sea recibido con compasión y acción. Pero puede que ya sea demasiado tarde para salvar las carreras que realmente terminaron por casos de abuso sexual, acoso y coacción. Personas que fueron silenciadas por NDA, que perdieron el trabajo después de ser etiquetadas como "difíciles" por abusadores con influencia, personas cuya salud mental se vio arruinada por el trauma. El acoso sexual acorta las carreras. A menos que sea usted quien está acusado.